繼中興後華為也中招？違反美國對伊朗的制裁條約

2018年12月06日 13:18 中時 藍孝威

陸美元首在G20剛達成「不升級貿易對抗共識」後3天，加拿大政府官方發佈消息，應美方要求已於上週六逮捕華為首席財務官孟晚舟。事實上，美國司法部門2年前就已開使調查大陸的手機和網路供應商華為是否違反了美國對伊朗的制裁條約。

路透報導，此事可能讓大陸與美國之間再生嫌隙。幾天前，美國總統川普與大陸國家主席習近平在阿根廷會晤，雙方同意採取措施以解決正在上演的貿易戰。

大陸華為是全球最大的電信網路設備生產商之一。4月末即有瞭解情況的消息人士對路透稱，美國當局至少從2016年開始就一直在調查華為是否違反美國的出口與制裁法規，把原產美國的產品賣給伊朗等其它國家。

大陸微信公眾號「百家號」分析，孟晚舟被捕的背後，意味著一張針對華為的「5G鐵幕」正在降臨，企圖封鎖華為的全球市場，本質上是一場針對大陸的技術戰。

文章稱，華為和中興兩家大陸通信巨頭一直以來都是陸美談判中的焦點。此前，中興事件已經以陸方同意美方派駐工作組進駐中興美國公司，中興接受巨額罰款，股價大跌元氣大傷為代價告一段落。但很顯然，陸美間更進一步圍繞貿易以及技術的談判遠未結束，甚至可以說剛剛開始。也許現在更能理解此次暫停協議裡「90天談判期」的定義。

目前此次事件的相關細節尚不明朗，但能確定的是，此次美方針對華為的行動，與中興事件有相似之處。中興事件發生時，陸美間還在相互試探階段，中興的違規成為美方的一個籌碼。而此時對孟曉舟進行聽證會，也同樣是美方對下一階段與大陸進行談判在做準備。

這也再次提醒大家，陸美之間目前的關係不止關乎貿易，裡面包含了太多對未來技術的爭奪，華為的研發經費大量投入的5G領域就是其中最重要的一項。目前已有美國、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭以及日韓等國，已經表態或考慮拒用華為產品。

(中時 )