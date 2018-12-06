四川涼山昭覺再次發現大規模恐龍足跡群

2018年12月06日 12:56 旺報 林永富

大陸四川省涼山州昭覺縣發現新的大面積恐龍足跡群，面積上萬平方公尺，足跡中還發現了一些新的恐龍種類。由於是在礦場開採礦石爆破區內，當地非常重視，已要求礦主停止施工，古生物專家也將在本月趕赴現場進行詳細考察。

發現地點位於四川省涼山州昭覺縣三比羅嘎村，在之前多次發現恐龍足跡的礦場，因礦石開採爆破，再次暴露出新的大面積恐龍足跡群。1990年代，三比羅嘎採礦爆破時，就有發現大量恐龍足跡。隨著礦山的持續開採，最早發現的一批足跡，已經被破壞消失。

1991年，三比羅嘎礦區開礦爆破時，岩壁上就有大量「腳板印」出現，但當時無人認識，直到2004年，才有專家認出這些是恐龍足跡。除三比羅嘎外，從2013年至今，昭覺縣多地都發現了恐龍足跡。遺憾的是，因礦石開採爆破，三比羅嘎最早發現的300多個恐龍足跡，已經被炸毀消失。

已退休的當地文管所前所長俄比解放是三比羅嘎恐龍足跡的最早發現者之一，他說，在西岸岩壁以南，新暴露出了一大片恐龍足跡群。此處岩壁上有形狀不同、大小不等的恐龍足跡分布，包括兩腳趾、三腳趾、四腳趾、五腳趾等多種類恐龍，路線向多方向行進，足跡分布範圍面積約8000平方公尺。

俄比解放說，這次三比羅嘎礦區新暴露出來的恐龍足跡群，有新的恐龍種類發現，分布面積之大，恐龍種類、足跡數量之多，非常罕見。

據古生物專家推測，遠在1億多年前，昭覺一帶的岩層還是鬆軟的湖泊泥沙，不同類型的恐龍在此行走，留下了深深腳印，腳印被後來的泥沙覆蓋，逐漸形成化石。

不過，足跡的保護，一直面臨難題。俄比解放說，採取就地保護也好，異地保護也罷，都需要大量的資金投入，昭覺縣是國家貧困縣，僅靠縣上的力量遠遠不足，需要得到上級部門、政府的幫助。

目前，昭覺發現的恐龍足跡，有白堊紀時期的獸腳類恐龍、蜥腳類恐龍。2013年，還發現亞洲首例恐龍游泳足跡；2014年，發現僅2公分的小龍足跡。這些恐龍足跡遺存，為古地理學、古氣候學、古生物學、古生態環境學等研究提供了絕好資料，彌足珍貴。

(旺報 )