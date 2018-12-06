民進黨批盧人事布局：派系妥協、政黨酬庸 盧陣營：接近民意、尊重議員的評論

2018年12月06日 14:35 中時 陳世宗

盧秀燕發言人吳皇昇說，盧秀燕發佈的副市長及秘書長名單不但各有其專業領域，也接近民意，尊重議員的評論！（陳世宗翻攝）

台中市新當選市長盧秀燕6日公布3位副市長名單！台中市議會民進黨團總召李天生批評說，這些人選缺乏專業背景，和盧市長全力拚經濟、空氣換政見，完全沒有關係，根本是派系妥協、政黨酬庸下產物。盧秀燕發言人吳皇昇說，盧秀燕發佈的副市長及秘書長名單不但各有其專業領域，也接近民意，尊重議員的評論！

李天生指出，盧市長口口聲說「市長換人、空氣換新」，不過公布的副市長人選，那一位具有環保背景；另外，盧市長不斷強調「全力拚經濟」，只是有那位副市長是財經專業出身，這種人事布局，讓市民朋友看不出來盧市長要將台中市帶往何處。

李天生表示，楊瓊櫻為資深立委，任內表現不差，可是沒有什麼專長，完全是選舉期間大力協助後的利益交換，同時取得「進可攻、退可守」的位置，以利2年後參選立委；陳子敬只有終身在警界服務，看不出有其他專長，難道盧市長需要陳子敬前來「保護」；至於令狐榮達，更是讓人一頭霧水，外界質疑如何能夠協助盧市長拚經濟？有關秘書長人選，則是已經退休的事務官黃崇典，未來是否能夠領導整個台中市政府團隊，還有待考驗。

李天生強調，盧市長當選後就前往拜訪國民黨紅黑派系大老，並公開承諾支持市議員張清照、顏莉敏出任正議長，明顯向地方派系示好，遭到外界詬病；人事佈局更是進一步向地方派系妥協，並且有政黨酬庸的影子。

吳皇昇指出，準副市長陳子敬在警界服務許久，治安管理業務嫻熟，是警消界推崇的好長官，可為台中長治久安做好基礎工作。準副市長楊瓊櫻長年民代生涯，為民喉舌瞭解地方，不讓政策成為「象牙塔內與市民脫軌」的產物，她是讓台中市政真正連結民意的最佳渠道。

準副市長令狐榮達，擁有豐富的外交事務經驗，曾任駐外大使、外交部政務次長、海峽兩岸交流基金會董事等，將給台中市的城市外交、對外溝通、經貿推廣等面向有巨大助益。準秘書長黃崇典，曾任台中市工務局長、都發局長、低碳辦公室執行長等，是統籌各局處施政方向的秘書長不二人選。

(中時 )