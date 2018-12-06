孟晚舟被捕 華為涉伊朗機密文件曝光

2018年12月06日 13:31 中時 藍孝威

全球最大電信網路設備製造商之一華為的首席財務官CFO孟晚舟於當地時間12月1日在加拿大被捕，並可能會被引渡到美國。美國政府至少從2016年開始就開始調查華為，指控華為涉嫌將原產於美國的產品運到伊朗以及其他國家，違反了美國有關的出口與制裁法律。據路透披露的機密文件顯示，華為曾計畫向伊朗最大的移動運營商伊朗移動通信公司（MCI）出售至少價值130萬歐元、遭禁運的惠普計算機設備。

路透在2013年1月的報導指出，有文件顯示，華為在伊朗的一家主要合作夥伴於2010年年底提出，向伊朗最大的移動運營商伊朗移動通信公司（MCI）出售至少價值130萬歐元、遭禁運的惠普計算機設備。

華為表示，該公司及其合作夥伴——在香港註冊的一家私人公司，最終均未向伊朗移動通信公司提供惠普設備。這項未實現的交易使華為面臨新的質疑。由於未能「提供證據，以支持其遵守所有國際制裁措施或美國出口法律的主張」，華為當時受到了美國眾議院情報委員會的指責。

根據路透所看到的文件，在提議向伊朗移動通信公司出售產品的建議書中，至少有13頁標有「華為機密」的字樣，並帶有該公司的標誌。華為發給路透一份聲明稱，這是一份「招標文件」，並表示其在「當地的主要合作夥伴之一」Skycom Tech Co Ltd已將這些文件提交給MCI。

華為在聲明中還表示：「華為在伊朗的業務完全遵守所有相關的法律和法規，包括聯合國、美國和歐盟出台的法律和法規，我們的公司一直嚴格執行和遵守這一承諾。此外，我們也要求我們的合作夥伴遵循同樣的承諾，並嚴格遵守相關的法律和法規。」

路透社發現的文件揭露，華為向伊朗第一個全國性無限寬帶服務供應商MobinNet提供「合法攔截解決方案」，該系統功能包括「支持安全機構實時監控用戶通信的特殊要求」。伊朗當局可利用通信網路監控電話及互聯網，藉此打擊不同政見者

此外，華為給MobinNet公司的營銷演示文件中表示，該系統提供「深度封包偵測」（deep packet inspection，簡稱DPI），這種強大的侵入技術可以讀取並分析互聯網上的數據包。DPI設備還可以被用來封鎖網站、跟蹤互聯網用戶及重建電子郵件。

演示文件還列舉了一些「成功」案例，如在英國、俄羅斯、哥倫比亞及大陸的運營商通過該系統過濾互聯網。舉例案例包括中國電信使用該系統「以確保青少年登陸安全健康的網站」，在2008年北京奧運會期間北京當局利用該系統阻止「非法」互聯網電話、過濾網站並且進行「用戶行為分析」。

雖然華為否認向MobinNet公司及伊朗出售DPI設備，但是一位內部人士向路透社透露，MobinNet公司在2010年開始經營前就獲得了華為的DPI設備。

此前歐美對伊朗的制裁集中在銀行業和石油工業，直到今年才開始關注向伊朗出售監測設備的公司。大陸公司與伊朗企業過從甚密，今年3月中興通訊公司還向伊朗最大的電信公司出售了基於DPI的監視系統，該系統可以監測固定電話、手機和互聯網通信。

(中時 )