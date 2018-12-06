《時來運轉》運彩報報 - 澳職炸裂組合 鎖定吉隆熱火

2018年12月06日 13:31 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018-19球季澳洲職棒進行完11月份賽程，以往強弱分明和出現大分的趨勢似有減緩跡象，但由於今年有新球隊加入，仍可從中挑出有利投注命中的對戰組合：像是攻擊強勢的伯斯熱火打趴投手薄弱的吉隆韓國便是鮮明案例！

翻開澳職團隊數據榜，賽完兩週的八隊，以伯斯熱火的3成07打擊率最為亮眼，單看這項成績可能感覺不出熱火發燙的攻擊威力，細項如：團隊全壘打22支、安打126支、得分112分、長打率0.549、上壘率0.409，全部名列第一外，更超出聯盟均值及其他隊伍數據一個檔次，這使得熱火與王牌同以9勝3敗並列聯盟戰績最佳球隊，同時也是西南分組的雙首席。

再看投手部門表現，在各隊一片改善大量失分的態勢中，唯獨新同學吉隆韓國仍遍尋不著壓制對手的節奏，團隊自責分率以離譜的8.63墊底，團隊總失分也快速在兩週內累積達近百的93分，過多的觸身死球和挨轟全壘打是最大關鍵，這也讓吉隆成為本季首支敗場達雙位數的球隊，戰績當然也在全聯盟及東北分組均成墊底。

敏感的彩迷讀完上面資訊，應該會很直觀的期待著這兩球隊的交手，因為「不讓分」、「讓分」、「大小」三項最受彩迷歡迎的玩法，在這種組合中相形之下都變得容易預測。確實，兩隊在第二週吉隆主場的四場對戰，出現1:7、23:2、15:2、9:5的賽果，吉隆雖在首戰拿下澳職歷史首勝，但隨後三役均以高比數落敗，合理推估依前述心法投注的彩迷應該都已開心贏回獎金。

兩隊下一回合的交鋒，將在一月份的第二週：1/10-1/13的四連戰改移師熱火主場進行，喜愛澳職彩迷不妨就兩支隊伍進行觀察，如果屆時兩隊攻守戰力仍維持和目前類似的壯況，就別懷疑大膽加碼「大分」和「熱火勝出」吧！

(中時電子報)