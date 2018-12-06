「指交」也算性侵 前檢座分析鈕承澤恐被判10年重刑

鈕承澤傳以手指性侵女性工作人員，前檢座分析即便是「指交」，仍算性侵。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

曾執導《艋舺》、《軍中樂園》的52歲名導鈕承澤，昨驚傳他涉嫌在拍攝新片《跑馬》期間，性侵一名女性工作人員，該女昨已向台北市婦幼隊報案，指控鈕承澤與其獨處時強吻、襲胸，最終違反女子意願以手指性侵得逞，全案目前已報請台北地檢署指揮，交由婦幼專組檢察官偵辦中，警方已送出通知書給鈕承澤，近期將傳喚他到案說明。

受害女子的友人昨向《聯合新聞網》透露，今年11月下旬，鈕承澤臨時取消劇組會議，約被害女子的長官到家中聊天，並提議可帶被害人同行，當天在場的還有鈕承澤的友人們，然到了最後只剩鈕承澤與該女獨處，起初還正常聊天，然沒多久後他便對受害女子上下其手並強行脫衣，強押她在沙發上親吻、襲胸，相當粗暴，最後鈕承澤因不舉，改以手指性侵得逞，女方事後前往醫院驗傷，驗傷單上清楚寫明女子下體有多處撕裂傷。

鈕承澤傳性侵女性工作人員，據《蘋果》報導，曾任檢察官的律師陳亮佑分析，鈕承澤遭控罪刑觸犯《刑法》強制性交罪，而若是趁受害女子酒醉無法抵盎而性侵得逞，則觸犯《刑法》乘機性交罪，然無論是哪一項，刑罰都是3年起跳，最重可判10年徒刑，律師強調，即使是「指交」，也算是性侵。

而鈕承澤2013年為拍攝《軍中樂園》，曾帶中國大陸攝影師進入左營海軍基地並登艦勘景，被認定違反《要塞堡壘法》判刑5年，緩刑2年，最終以支付國庫60萬並服60小時義務勞務為條件結案，而今緩刑2年刑期已過，陳亮佑分析鈕承澤即便因性侵案遭起訴判刑，並不構成累犯而影響刑度，也表示若他想獲得較輕的判決，得設法跟女方達成和解並獲原諒，才有機會輕判。

(中時電子報)

夏語心曬比基尼「正面高清照」 … 「一點都不能少」惹火台灣網友 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。