「指交」也算性侵 前檢座分析鈕承澤恐被判10年重刑

2018年12月06日 13:33 中時電子報 吳品瑤

曾執導《艋舺》、《軍中樂園》的52歲名導鈕承澤，昨驚傳他涉嫌在拍攝新片《跑馬》期間，性侵一名女性工作人員，該女昨已向台北市婦幼隊報案，指控鈕承澤與其獨處時強吻、襲胸，最終違反女子意願以手指性侵得逞，全案目前已報請台北地檢署指揮，交由婦幼專組檢察官偵辦中，警方已送出通知書給鈕承澤，近期將傳喚他到案說明。

受害女子的友人昨向《聯合新聞網》透露，今年11月下旬，鈕承澤臨時取消劇組會議，約被害女子的長官到家中聊天，並提議可帶被害人同行，當天在場的還有鈕承澤的友人們，然到了最後只剩鈕承澤與該女獨處，起初還正常聊天，然沒多久後他便對受害女子上下其手並強行脫衣，強押她在沙發上親吻、襲胸，相當粗暴，最後鈕承澤因不舉，改以手指性侵得逞，女方事後前往醫院驗傷，驗傷單上清楚寫明女子下體有多處撕裂傷。

鈕承澤傳性侵女性工作人員，據《蘋果》報導，曾任檢察官的律師陳亮佑分析，鈕承澤遭控罪刑觸犯《刑法》強制性交罪，而若是趁受害女子酒醉無法抵盎而性侵得逞，則觸犯《刑法》乘機性交罪，然無論是哪一項，刑罰都是3年起跳，最重可判10年徒刑，律師強調，即使是「指交」，也算是性侵。

而鈕承澤2013年為拍攝《軍中樂園》，曾帶中國大陸攝影師進入左營海軍基地並登艦勘景，被認定違反《要塞堡壘法》判刑5年，緩刑2年，最終以支付國庫60萬並服60小時義務勞務為條件結案，而今緩刑2年刑期已過，陳亮佑分析鈕承澤即便因性侵案遭起訴判刑，並不構成累犯而影響刑度，也表示若他想獲得較輕的判決，得設法跟女方達成和解並獲原諒，才有機會輕判。

(中時電子報)