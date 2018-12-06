《時來運轉》運彩報報 - 美足大聯盟盃決賽 二年級生挑戰前冠軍

2018年12月06日 13:36 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

經過漫長的賽季，美國職業足球大聯盟（MLS）即將進入最高潮，大聯盟盃（MLS Cup）決賽由東岸冠軍亞特蘭大聯迎戰西岸冠軍波特蘭伐木者，亞特蘭大聯由於例行賽戰績較佳，因此享有決賽的主場優勢。

「二年級生」亞特蘭大聯去年甫加入MLS就成功闖進季後賽，雖然首輪出局但也獲得寶貴經驗，今年捲土重臨來勢淘淘，東岸準決賽主客雙殺紐約城，以總比分4：1晉級。分區決賽面對例行賽全聯盟最佳的紐約紅牛，亞特蘭大聯首回合在主場搶下3：0的勝利，次回合作客力抗紅牛如潮攻勢，終場前才被對手破門小輸0：1，總比分3：1寫下隊史首度勇闖冠軍賽的紀錄。

波特蘭伐木者是2011年擴軍的球隊，2013年成為西岸例行賽冠軍而首次打進季後賽，2015年首度殺入大聯盟盃決賽便拿下冠軍，是隊史至今在MLS唯一的冠軍獎盃。伐木者今年例行賽西岸第5，季後賽要首輪附加賽開始。伐木者一路過關斬將，先是客場2：1淘汰例行賽第4的達拉斯晉級西岸準決賽；接著與例行賽第2的西雅圖海灣者兩回合打成4：4平手，客場通過PK戰考驗挺進分區決賽；再面對例行賽第1的堪薩斯城運動，首回合雙方0：0，伐木者又一次在客場發威，3：2拿下第2回合勝利，連3輪下剋上，以黑馬之姿二度爭冠。

亞特蘭大聯總教練是阿根廷人馬蒂諾（Gerardo Martino），他曾經執教巴拉圭國家隊、巴塞隆納和阿根廷國家隊，2015和16年兩屆美洲盃他連續帶領阿根廷打進決賽，但都敗給智利無緣冠軍。今年56歲的馬蒂諾已經宣布球季結束後以個人因素離任，如果成功為亞特蘭大聯迎回首座大聯盟盃，將是一場完美的告別秀。

亞特蘭大聯以美國國腳帕克赫斯特（Michael Parkhurst）和古贊（Brad Guzan）組軍，再輔以本土新秀和多名外援結合成一支實力強大的隊伍，委內瑞拉前鋒馬丁尼茲（Josef Martínez）、巴拉圭中場阿爾米龍（Miguel Almirón）這兩大國腳以及德國中場格雷塞爾（Julian Gressel）是前場鐵三角，馬丁尼茲本季以31球成為MLS進球王、阿爾米龍有14助攻12進球、格雷塞爾14助攻4進球，強大的破壞力是致勝關鍵。

波特蘭伐木者總教練薩瓦雷斯（Giovanni Savarese）名氣不及馬蒂諾，但這名47歲的委內瑞拉人曾在MLS效力多年，2007年入選美國足球名人堂，13年起執教北美足球聯盟的紐約宇宙隊，拿下3次冠軍，但由於北美足球聯盟隊數不足，2018球季被取消。而伐木者前主帥波特（Caleb Porter）在去年球季結束後辭職，伐木者於是聘請閒賦在家的薩瓦雷斯，竟一舉將球隊帶到總決賽。

伐木者陣中有9名球員曾贏得大聯盟盃冠軍，其中8人是2015年伐木者首次奪冠的功臣。阿根廷中場雙寶瓦萊里（Diego Valeri）和布蘭科（Sebastián Blanco）是球隊的攻勢發動機，瓦萊里在例行賽有12助攻10進球、布蘭科也有11助攻10進球。兩人在季後賽表現同樣出色，瓦萊里2助攻4進球、布蘭科3進球，只要兩人保持近期的狀態，伐木者仍大有可為。

冠軍決賽通常是小分（2.5球）居多，近9年的大聯盟盃決賽就有7次出現小分，不過伐木者正好是例外，2015年他們就在決賽以2：1擊敗哥倫布機員。亞特蘭大是本季進攻最強球隊，季後賽兩個主場都贏對手3：1，而伐木者5場季後賽有4場都大分，其中3個客場全都大，因此首推大分，較看好亞特蘭大聯主場強勢登基。

大聯盟盃決賽時間：12/9 09:00

(中時電子報)