新光三越站前店周慶今壓軸登場 首日人潮增2成

2018年12月06日 13:46 中時 郭家崴

新光三越台北站前店周慶期間25萬組化妝明星特惠組4折起，吸引採購人潮。（郭家崴攝）

新光三越台北站前店周慶期間25萬組化妝明星特惠組4折起，吸引採購人潮。（郭家崴攝）

新光三越台北站前店周慶期間25萬組化妝明星特惠組4折起，吸引採購人潮。（郭家崴攝）

新光三越台北站前店周年慶今（6日）開打，開門前來客較去年增1至2成，加上今起至12日有「會員大感謝 狂歡冬換季」活動，百貨服飾6折起，貴賓卡友扣會員點數10點獨享1000元電子抵用金，店長曹龍生預估首日業績4.6億元，要較去年約4.5億元增2％。

台北站前店今年預購會業績增5、6％，周慶期間25萬組化妝明星特惠組4折起，包括SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻3大品牌銷售王，和戰神組合等；禦寒服飾全面2折起；首日skm pay搶先專區線上開搶商品，有dyson新品獨賣、由布院周年慶限定抹茶半熟起士蛋糕開賣 skm pay線上獨享買1送1。

首波6日至19日全館滿5000送500、化妝品滿2000送200；大家電區/法雅客+[i]Store單區滿萬送500，首7日加碼貴賓卡友獨享滿萬送千；此外，因應邁入空汙與寒流季，首創「優惠巨艦氣象站」神級家電專區，凡氣溫低於13度或pm2.5濃度高達25以上再加贈200或500禮券。

新光三越周年慶從10月4日開跑至今業績增逾2％，目前全台已累積183億元，目標台北站前店檔期完成後，全台要達201.5億元。販促部協理彭緒箴表示因應貴賓卡會員已破190萬人、迎接將破200萬之際，醞釀「會員大感謝 狂歡冬換季」活動多時，確定在今天開跑後，昨立即發布消息，「千元購物金給大家購物的動力，要讓會員冬換季有感。」

今年入冬後氣溫暖和，耶誕、跨年出遊想添購長風衣、外套，目前貨色都很齊全，台北站前全面6折起，加上滿千送百和千元購物金可說是全台最優惠。

(中時 )