魚攤暴動 直播網紅阿澎化身最美魚販 返鄉幫媽媽殺魚賣魚

2018年12月06日 13:47 中時 謝瓊雲 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

網紅阿澎變身賣魚正妹，因從小就在菜市場魚攤幫忙到大，殺魚身手十分專業俐落。(謝瓊雲攝)

正值烏魚季，阿澎捧著殺好的新鮮烏魚，露出甜美笑容，深具模特兒架式，立刻引來一陣猛拍。(謝瓊雲攝)

阿澎也有搞笑的一面。(謝瓊雲攝)

彰化縣社頭鄉小鄉下的傳統早市魚攤出現正妹魚販，在網路上引發熱烈討論，網民幾乎暴動、群起號召要一起到社頭「幫媽媽買魚」朝聖！禁不住各界瘋狂肉搜，6日上午8點半，直播網紅「阿澎」二度清涼現身媽媽的魚攤，火辣性感的身材、僅穿著小背心和圍裙殺魚，讓買魚和看熱鬧的民眾眼球不知道該放哪裡！

紮著清爽馬尾、26歲的賣魚正妹劉芃芃（綽號阿澎），現身魚攤僅40分鐘，攤子已聚集50多人到場爭相拍照，也火速賣出10多條鮮魚，看著她親切的為顧客解說挑魚，溫柔地低頭彎腰殺魚，先刮除魚鱗、除去內臟後再俐落切塊，認真的模樣讓現場男性消費者全都笑傻了。

阿澎說，從國中起就會到市場幫忙，殺魚對她而言不是件難事，工作後住在外地，仍然每隔一、兩個月會抽空回家探望家人，並到市場幫忙。她也傳授如何吃到美味的鮮魚，小祕訣就在挑選當季的時令魚類，挑選時先看魚眼珠是否明亮、不混濁，魚鰓色澤鮮紅，這樣一定最新鮮。

阿澎說，家中有四姊妹、排行老三，原本就讀弘光科大護理系，是位合格小護士，擁有護理師、護士跟急診加護等證照，畢業後進入南部大醫院工作，但三班輪班制作息顛倒，身體出現狀況，今年2月底離職，隻身前往台北朝夢想的演藝圈發展。

阿澎媽媽說，年初女兒突然說要轉換跑道去追求自己的夢想，當時原本很擔心，但當下仍表示支持，放手讓女兒追夢，往演藝圈發展。她說，家中女兒們從小都必須到魚攤幫忙，阿澎從小就會幫忙整理魚貨、聰明伶俐又很孝順；今天看到這麼多人來魚攤捧場，顯示女兒人氣越來越高，心中更是非常高興。

(中時 )