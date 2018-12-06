打造雙語環境 陳美伶：可吸引外商提升國家競爭力

2018年12月06日 13:51 工商 呂雪彗 、 郭佩凌

行政院力推2030雙語國家政策，國發會主委陳美伶表示，台灣已經國際化，很多外國人喜歡來台灣， 包括中研院士、外商、立委都建議台灣要雙語化，尤其推動雙語化，有助外商來台投資，提升國家競爭力。

行政院長賴清德聽取簡報後表示， 本藍圖與以往推動之雙語政策不同，在於這次非如以往以考試為目的；重視的是提升國人英語力，而非僅有硬體環境的建置；此次盼帶動全民學習英語的風氣，而非僅針對學生；而政府相關措施係以需求面出發，而非單純強調供給面。

在推動策略中，賴揆說，「推動教育體系的雙語活化」為重中之重，他要求教育部儘速鬆綁相關法規，於3個月內送立法院審議。另各部會公務人員應加強提升英語力，正副首長亦應強化英語溝通能力，以利於第一時間透過國際媒體發布重要訊息。

賴揆說，各部會善用現有的資源，國發會不特別編列預算，但各部會可運用自己原有的預算勻支辦理，以最小成本創造最大效益，達成「以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家」之願景。惟教育部如需額外預算執行本案，請務實編列。

陳美伶並說，這項願景是針對需求的部分先推雙語化，例如工程採購招標有需要國際化招標文件部分先做，不會增加公務人員負擔，先從和外國人相關法規或觀光等優先雙語化。

未來國發會將建立KPI列管，包括建立英語資料庫平台、鬆綁教育法規均在三個月內完成；而各部會官網全面雙語化比率；與外國人相關文書、證照等雙語化比率；公共服務場域第一線服櫃檯提供雙語諮詢服務比率，將在一年內達50~70％不等；而政府採購招標文件重要名詞標準化英譯及與外國人相關法規雙語化，期 一年內達70~100％。

此外，雙語國家目標，教育體系更是政策推動的重要場域，教育部次長范巽綠表示，將鬆綁相關法規，建立彈性創新學習模式，例如雙語教學延伸到幼兒園、落實中小學英語課採全英語授課等，且在4年內將培養2千位全英語授課教師，以彌補教學現場需求。

范巽綠表示，除三個月內鬆綁相關法規外；雙語教學延伸到幼兒園、強化教師支持機制、擴增英語推廣補充人力，還有運用新興科技，結合民間資源即時陪伴偏鄉學生，例如直播共學、AI學習等；落實中小學英語課採全英語授課、中小學部分學科英語授課，還有課程國際化；及加強國際學伴、推動雙聯學制等。她說，不是要增加學生壓力，而是將採沉浸式教學，希望讓學生從生活中就能學習英語。

范巽綠說，許多政策早就已經推動，例如已經有59所學校正在試辦雙語教學，將會慢慢增加；教育部建置酷英學習網，目前有17萬人在線上學習，加上另外核可給偏鄉的正是教室員額，有助於英語教師再偏鄉的穩定，都可以縮短城鄉學習落差。

至於是否將目前小學三年級開始學習英語的政策向下延伸到小一，范巽綠說，目前有8縣市已經延伸到小一，其他縣市則要視師資是否足夠，一旦師資足夠，就會自然向下延伸。

(工商 )