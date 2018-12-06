《時來運轉》運彩報報 - NHL星辰連場威能 閃爆鯊魚騎士

2018年12月06日 13:42 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

達拉斯星辰本週將陸續與太平洋區的兩支球隊交手，12/8(六)09:00新任教頭蒙哥馬利(Jim Montgomery)在主場迎戰老東家鯊魚隊。12/10(一)10:00則出征至賭城面對黃金騎士隊，屆時也能欣賞到黃金騎士隊費勒里(Marc-Andre Fleury)及星辰隊畢曉普(Ben Bishop)兩位明星門將的同場較勁。

星辰隊教頭蒙哥馬利季前希望透過防守來改變球隊體質，此舉的確讓球隊防守效率在聯盟名列前茅。但貧乏的進攻，讓球隊淨勝球數在西部聯盟僅排第七。星辰隊本季在進入延長賽的戰績是1勝5敗，顯示出球隊在關鍵時刻無法有效挹注火力。如何在進攻與防守間取得平衡，帶領球隊重返季後賽，將考驗蒙哥馬利的執教智慧。

鯊魚隊兩大得分箭頭米爾(Timo Meier)及帕夫爾斯基(Joe Pavelsk)本季命運多舛，始終無法同時對球隊做出貢獻。帕夫爾斯基開季陷入低潮，米爾一肩扛起進攻重責。待帕夫爾斯基手感加溫後，米爾卻因背部傷勢缺陣數場賽事，對於進攻點不多的鯊魚隊，無疑是雪上加霜。球隊也只能期待右鋒唐斯科伊(Joonas Donskoi)及拉班(Kevin Labanc)能頂上米爾缺陣時的火力缺口。

上個賽季拿下西部聯盟冠軍的黃金騎士隊，開季打來卻跌跌撞撞。佩隆(David Perron)及尼爾(James Neal)兩位先發鋒線季外離隊，加上主力輪替陣容圖赫(Alex Tuch)及豪拉(Erik Haula)接連進入傷兵名單，使得進攻組人手捉襟見肘，進攻效率自然較上季衰退。門將費勒里(Marc-Andre Fleury)是本季黃金騎士隊少數亮點之一，以34歲之姿繳出5次完封的優異成績，搭配禁賽期滿歸隊的後衛史密特(Nate Schmidt)，讓球隊至少還保有上季的防守動能。現在只能盼望豪拉能盡快傷癒歸隊，替球隊在進攻端做出貢獻。

鯊魚隊近5場作客達拉斯的成績是0勝5敗，其中有4場開出「5.5大」，但星辰隊本季防守強勢，加上鯊魚隊米爾傷情不明恐影響球隊整體進攻表現，因此推薦投注「不讓分主勝」及「5.5小」。黃金騎士隊與星辰隊上個賽季交手3場，都由作客的球隊帶走勝利。此外，黃金騎士隊本週在主場背靠背迎戰國王隊及星辰隊，是否有充沛體力應付星辰隊的壓迫防守是一大疑慮，推薦大膽投注「不讓分客勝」。

(中時電子報)