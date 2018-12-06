《時來運轉》運彩報報 - 特尾樂包牌 公鹿中獎率近7成

2018年12月06日 13:47 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

在運彩眾多玩法之中，特尾樂擁有賠率超高且簡單好上手兩項特性，這也難怪如此受到大家歡迎。甚麼是特尾樂呢？簡單來說只要猜對一支球隊最終比分的個位數字，就可以獲得7倍的獎金、猜中兩支球隊的個位數字則有70倍、三支球隊700倍，最高可是有機會獲得高達7,000倍的獎金呢！

一場比賽結束後，球隊比分的個位數字會出現0~9一共10種可能，乍聽之下感覺沒那麼容易，進一步用心觀察後會發現每支球隊有其獨特的進攻模式與節奏，很多專屬的數字常會跟著同一支球隊不斷地出現！統計本季開賽至今各隊的20餘場比賽，湖人隊的尾數4出現了6次(占比26%)、熱火的尾數0也出現了6次(占比26%)，最值得注意的是公鹿，在22場比賽裡面尾數3出現了8次(占比36%)、尾數4也有7次之多(占比32%)，也就是說如果在公鹿比賽同時包下3和4兩個尾數，中獎機率可是高達68%！

另外一種特尾樂的投注秘訣就是瞄準各隊尚未出現的尾數，像是老鷹的尾數0、公牛的尾數1、騎士的尾數9…等等，翻開過去兩季各隊的統計數字來看，30支隊伍每一個尾數都曾經出現過兩次以上，因此本季各隊現在還沒有出現過的數字很有可能就在下一場比賽打出來，各位喜歡玩運彩的朋友們不妨試試。

(中時電子報)