劍湖山跨年煙火 結合黃俊雄布袋戲萬劍齊發

2018年12月06日 13:48 中時 許素惠

雲林劍湖山世界跨年煙火秀今年結合在地的國寶級布袋戲大師黃俊雄的偶戲，12月29至31日「萬劍齊發」，共將發射2萬8888發，加總長達1088秒，預計可吸引4、5遊客，劍湖山王子大飯店及古坑民宿訂房幾已客滿，初估外圍至少可吸引20至25萬人到古坑。

劍湖山上午發表跨年煙火模擬秀，黃俊雄偕兒之黃立綱現場小秀一段布袋戲，雖已80多高齡，大師寶刀未老，中氣十足操演史豔文、劉三及關公等角色，博得熱烈掌聲。

黃立綱並扣合當前最夯的「韓語」改編為「票賣出去，遊客進園，劍湖山大發財」。

劍湖山董事長尤義賢指出，劍湖山世界今年連續3天的跨年煙火，史上第一回結合雲林縣特有的金光布袋戲，以「萬劍齊發，史豔文叱吒劍湖山」為主題，由黃大師領導布袋戲合作推出，讓大家看得過癮。

劍湖山跨年煙火以布袋戲最經典的主角史豔文，搭配摩天輪璀璨的萬發煙火，為遊客提供最新穎、最特別的跨年煙火秀與視覺震撼秀，真實感受布袋戲「金光閃閃 瑞氣千條」的強烈震撼。

此外，還有COSPLAY表演，12月31日跨年晚會重頭戲晚上7點半起，在摩天輪舞台區有電音開

場 DJ 秀,由 Ken Lin、張懷顥、秦宇子等知名 DJ 為晚會暖身，接著邀請知名主持人沈玉琳、阿諾擔綱，參與演出的藝人包括朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍、泰坦 TITAN 等。

尤義賢說，該王子大飯店及古坑民宿訂房率幾已達百分百，預計該園區會吸引4、5萬遊客入園，而位處外圍欣賞煙火的遊客可多達20至25萬人間，為古坑創造可觀的觀光財。

為了迎接4天跨年連期，劍湖山首度推出午後4天連票單人 499元的好康，不限次數，無限暢遊，並加碼送限量2019 珍藏年曆。

(中時 )