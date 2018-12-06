台灣十大熱門影片出爐 YouTube今年爆紅的是他

邰智源到北市府體驗「一日市長幕僚」，黃瀞瑩亮眼外型爆紅。(圖／翻攝自YOUTUBE）

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中時電子報

YouTube今公布「台灣 2018 年度影片排行榜」，最受台灣網友喜愛、點閱次數最高的熱夯影片，由「木曜4超玩」創作團隊的《一日市長幕僚系列》奪下冠軍寶座，也是台灣 YouTube 頻道上，首個以一小時節目型態的長影片，登上台灣熱門排行榜冠軍的創作團隊。

YouTube是綜合頻道訂閱數與影片觀看次數等統計數據，公布台灣今年最夯「熱門影片」、網友點閱次數最高「熱門音樂影片」、「快速竄紅創作者」，及「熱門創作者影片」與「熱門跨界合作影片」榜單。

其中，「木曜4超玩」創作團隊的《一日市長幕僚系列》奪下「熱門影片」冠軍寶座，該頻道於7月上線的「《一日系列第六十九集》最強主管～市長柯P來了！邰哥來挑戰史上最崩潰工作！」觀看次數破1255萬次，也是台灣 YouTube 頻道上，首個以一小時節目型態的長影片，登上台灣熱門排行榜冠軍的創作團隊，截至目前為止，已破107萬訂閱人數。

最受台灣網友喜愛的「熱門音樂影片」，則由周杰倫的校園愛情小品《等你下課》排名第一，盧廣仲為電影《花甲大人轉男孩》所打造的主題曲《幾分之幾》排名第二，饒舌團體頑童 MJ116 的嘻哈新作《辣台妹》排名第三。

值得一提的是，年度「熱門音樂影片」榜單的前十名，僅一支來自韓國團體，其他全由華語音樂拿下，是YouTube 於2010年設立台灣年度榜單以來前所未見。

而「快速竄紅創作者」年度排行榜，獲冠軍的是「理科太太 Li Ke Tai Tai」，她以生活科學知識頻道內容創作為主，於今年設立以來，不到半年時間吸引逾30萬的訂閱數，成長速度驚人；年度「熱門創作者影片」部分，反骨神曲【五根香蕉-哈我那】得冠，觀看次數破436萬，出自 WACKYBOYS 反骨男孩導演酷炫所創作。

(中時電子報)

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