低調富二代蟄伏20年！孟晚舟如何成為接班人

2018年12月06日 13:58 中時電子報 馮英志

華為總裁任正非女兒、現任華為首席財務官孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁而在加拿大遭捕，引起外界喧然。但相較於大陸富二代高調接手家族企業風氣，孟晚舟卻是低調一路從基層做起，直至今年3月才進入華為董事會名單，成為熱門接班人選。

孟晚舟於1993年進入華為工作一路從基層做起，蟄伏20年才成為總裁任正非熱門接班人選。

根據《每日財經網》報導，大學畢業於華中理工大學、現年46歲的孟晚舟，於1993年進入華為工作，並從如總機轉接與列印文章等繁雜瑣碎的工作做起，還擔任過祕書、銷售、客服、做產品目錄、參展事務等多種跨領域的職務。

她在題為《海納百川、有容乃大》的內部文章提及，1996年華為第一次參加莫斯科的國際通訊展，當長官讓他把美金兌換盧布，第一次感受到「換匯」的擴大效應，兌換後立刻狂奔回賓館，鎖門仔細清點後才發現少了100美金的盧布。1998年，孟晚舟從行政轉到財務，只要總帳和明細帳的資料不一致，必定仔細再次檢查會計憑證。同年，她在母校取得會計碩士，推動企業財務改革，陸續爬上帳務管理部總裁等職務。

2003年，孟晚舟負責推動全球統一的華為財務組織，並對組織架構、業務流程、財務制度與IT平台改革，使華為的財務組織成本更低效率更高。2011年，孟晚舟進入華為董事會，並出任常任董事及CFO；今年3月經員工投票選舉，出任副董事長。

雖然是任正非的女兒，但據傳是自己選擇下，與母親孟軍同姓。由於和父親不同姓，加上個性低調，讓她在2013年首次對媒體公布華為企業的年度財報時，「任正非愛女」的身分才曝光，陸媒形容任正非「公主藏了20年」。

華為內部形容孟晚舟待人隨和，完全沒有千金富二代的架子；她自己也因嚴父在企業中的要求與培養，養成低調樸實的性格，最終以實際成績說服員工及大眾，有能力接手父親打下來的江山。

(中時電子報)