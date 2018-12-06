藍營非吳即朱選總統？ 胡幼偉：這中生代搭檔大膽吸睛

文化大學新聞系主任胡幼偉表示，藍營誰選總統？他看好中生代江啟臣與許淑華搭檔，可讓社會觀感一新耳目。(中時報系資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

九合一選舉過後，藍綠開始關注2020大選總統人選，執政黨慘敗正忙著檢討反省，人事也將有大地震，而甫獲大勝的藍營則開始傳出聲音，討論人選該何時出爐，該由哪個世代接班。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，跳脫非吳即朱的思維，他看好中生代江啟臣與許淑華搭檔，可讓社會觀感一新耳目，讓國家有機會變年輕有活力。

胡幼偉今(6)日在臉書上表示，有朋友問他，國民黨2020年總統大選候選人，到底支持吳敦義還是朱立倫？胡幼偉坦言，兩人都對他都很友善，也認為他們都是很聰明、有經驗的政治人物。

不過，觀察這次的九合一選舉，他真實感受到民眾求新求變的想望，以及對「老臣輔國、新人接棒」的期待。尤其是國民黨，真的是太需要刷新社會形象，一直是老一輩的在枱面上搞，給人一攤死水、缺乏活力的印象。

胡幼偉解釋，老一輩有老一輩的經驗和智慧，但在這個求新求變的時代，老一輩是不是一定還要站在第一線第一排，應該可以做些改變。如果跳開非吳即朱的思維，他大膽建議，就讓下一個接班梯隊直接上陣吧！

例如江啟臣搭配許淑華，做國民黨的正副總統候選人如何？社會觀感會不會一新耳目？會不會讓人覺得，國民黨終於變聰明了、有點活力了？跟以前不太一樣了？終於世代交替了？

甘迺迪當美國第35任總統時，44歲。江啟臣也46歲了，許淑華42歲了。說還太年輕？也都是中年人了！

胡幼偉說，自己完全不認識這兩人，但觀察他們頭腦清楚，表達能力佳，民眾緣不錯。江啟臣的學經歷夠格，在台中市長黨內初選時和盧打成平手，卻願意顧全大局為盧秀燕抬轎，有氣度，不容易。許淑華做過南投市長和立委，能文能武，一出場，便吸睛，在老韓場子上已顯大將之風。

胡幼偉認為， 總統副總統，其實就是擺個樣子，真正做事的，還是在行政院各部會及各地方政府。說真的，總統只要形象佳，不要一副凶狠固執的死樣子，讓能幹的行政院團隊好好理性務實地做事，國家運作就八九不離十了。

胡幼偉最後結語，選總統就是選個整體的社會形象和感覺而已。人選優秀清新，大家覺得瞬間國家也變年輕有活力了，整個社會氣氛和士氣起來了，也就行啦！

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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