《偶像練習生2》百人名單 驚見已出道「台灣男星」參賽

2018年12月06日 14:20 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

陸綜《偶像練習生》第二季改名為《青春有你》，5日公開100位參賽者，其中有不少台灣粉絲熟悉的臉孔，包含台灣演員黃宏軒、李宗霖，或是韓團「Cross Gene」Casper、「UNIQ」李汶翰，還有才剛參加過《MIXNINE》的姚明明。

黃宏軒曾出演過多部戲劇，更曾是SHE的師弟。（圖／翻攝自黃宏軒臉書）

《青春有你》將在明年1月18日開播，昨日公開百位參賽者名單，雖然還有些參賽者沒有露出正臉或是隱藏身分，但從目前公開名單來看就有好幾位是線上藝人，如兩位台灣男星黃宏軒與李宗霖。黃宏軒隨著今年多位藝人與華研娛樂解約後，簽入新公司並曾在《飛魚高校生》、《稍息立正我愛你》中演出。李宗霖則是廣告模特兒出身，出演過《必娶女人》、《一千個晚安》。

當中包含在韓出道過的成員，左起Casper、李汶翰、姚明明。（圖／翻攝自Casper、李汶翰、姚明明微博）

此外，韓團的陸籍偶像也有好幾位，包含曾是Cross Gene成員、去年參加《The Unit》被淘汰的Capser，以及目前仍以UNIQ活動中的李汶翰。還有一位曾是大勢夯團SEVENTEEN的預備成員姚明明，也在名單當中，值得一提的是導師名單有可能是SEVENTEEN的陸籍成員Jun，兩人將在節目上同台，勢必掀起話題。

(中時電子報)