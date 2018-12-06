《偶像練習生2》百人名單 驚見已出道「台灣男星」參賽

陸綜選秀節目《青春有你》驚見兩名台灣出道男星。（圖／翻攝自黃宏軒臉書、李宗霖微博）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

陸綜《偶像練習生》第二季改名為《青春有你》，5日公開100位參賽者，其中有不少台灣粉絲熟悉的臉孔，包含台灣演員黃宏軒、李宗霖，或是韓團「Cross Gene」Casper、「UNIQ」李汶翰，還有才剛參加過《MIXNINE》的姚明明。

黃宏軒曾出演過多部戲劇，更曾是SHE的師弟。（圖／翻攝自黃宏軒臉書）

《青春有你》將在明年1月18日開播，昨日公開百位參賽者名單，雖然還有些參賽者沒有露出正臉或是隱藏身分，但從目前公開名單來看就有好幾位是線上藝人，如兩位台灣男星黃宏軒與李宗霖。黃宏軒隨著今年多位藝人與華研娛樂解約後，簽入新公司並曾在《飛魚高校生》、《稍息立正我愛你》中演出。李宗霖則是廣告模特兒出身，出演過《必娶女人》、《一千個晚安》。

當中包含在韓出道過的成員，左起Casper、李汶翰、姚明明。（圖／翻攝自Casper、李汶翰、姚明明微博）

此外，韓團的陸籍偶像也有好幾位，包含曾是Cross Gene成員、去年參加《The Unit》被淘汰的Capser，以及目前仍以UNIQ活動中的李汶翰。還有一位曾是大勢夯團SEVENTEEN的預備成員姚明明，也在名單當中，值得一提的是導師名單有可能是SEVENTEEN的陸籍成員Jun，兩人將在節目上同台，勢必掀起話題。

(中時電子報)

《青春有你》百人參賽名單。（圖／翻攝自微博）

涉案通知書貼家門無人應 傳鈕承… 6蜘蛛人同場 《蜘蛛人：新宇宙》…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。