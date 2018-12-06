NBA》詹皇末節接管球賽 湖人逆轉拔刺4連勝

詹姆斯6日全場攻下42分，其中末節包辦20分。(美聯社)

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中時電子報
英格拉姆扭傷左腳踝倒地痛苦不已。(美聯社)

面對傷兵累累的馬刺，儘管地主湖人打到末節一度落後8分，卻靠「小皇帝」詹姆斯徹底接管球賽，末節一個人就摘20分，隻手帶領湖人121比113逆轉擊敗馬刺取得4連勝，唯一美中不足的是湖人前鋒英格拉姆左踝扭傷退場。

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雙方打到末節，湖人一度居於8分落後，沒想到詹姆斯一個人連得9分，幫助湖人順利追上，甚至靠著詹皇先後助攻給朗佐鮑爾(三分命中)、庫茲馬(快攻扣籃)兩名隊友取分，打到最後2分13秒，湖人反以109比104領先馬刺。

儘管馬刺仍不放棄，持續緊咬比分不放，詹姆斯卻在最後1分12秒投進個人第3顆三分球，然後跟庫茲馬上演漂亮切傳，獨自帶球突破內線放進兩分，無可奈何的馬刺只好刻意犯規凍結時間，不過湖人徹底掌握罰球順利取勝。

詹姆斯再次展現主宰球賽的強大能力，全場投24中15，含三分球投7中3，攻下全場最高42分，也是他加盟湖人之後的第3次得分破40，另有6助攻、5籃板、2抄截，庫茲馬22分、9籃板與5助攻，朗佐鮑爾14分、9助攻。

近況奇差的馬刺，雖有迪羅薩32分、蓋伊31分，仍然無法改變吞下本季第14敗結局，目前11勝14敗位居西區倒數第2，這支西區傳統勁旅本季表現確實爛到跌碎外界眼鏡，就連老經驗的總教練帕波維奇也無計可施。

(中時電子報)

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