觀光局擬再推擴大暖冬遊 旅行公會：補助太浮濫

觀光局暖冬遊活動預計在春節前推出青年補助方案。圖為義大世界活動。(本報資料照片）

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觀光局推出暖冬遊補助方案，國人響應熱烈，因此觀光局預計在農曆年前再推出擴大方案，且將針對30歲以下青年加碼補助，藉以刺激春節旅遊風氣。然而旅行公會指出，補助青年對旅行業者幫助其實不大，且近兩年觀光局頻推補助方案，業者直說「太浮濫了」，也呼籲觀光局不可躁進推出，否則恐像振興南灣旅遊案一樣，執行率不到5成。

農曆年節將至，觀光局鎖定春節出遊的人潮，預計在年節前推出「擴大暖冬遊補助方案」，且將針對30歲以下青年、60歲以上樂齡族加碼補助。觀光局日前已與交通部開過兩次會議，目前方案內某些細節，如補助辦法、縣市等，仍須與業者討論。

旅行公會全國聯合會表示，雖未收到正式公文，但已耳聞觀光局有召集業者，欲討論擴大暖冬遊補助方案。對於補助，旅宿業者都樂觀其成，然而加碼補助青年，對旅行業者而言其實幫助不大。

旅行業者指出，30歲以下青年會跟團旅行的多是國高中生的畢業旅行，但畢旅都是事前招標，不可能說帶團就帶團，而年輕人、大學生等也多是偏好自由行，比較少會選擇跟團旅行。

今立委李昆澤在立法院交通委員會上提及，近三年國旅人次都停滯在2.8億人次，沒有成長。旅行公會表示，這是因為國旅市場已逐漸飽和，且年金、一例一休等政策改革，又導致景氣不佳，民眾就會捨棄娛樂的旅遊需求，消費意願降低，搞到最後只能「靠補助救觀光」。

旅行公會表示，觀光局應審慎評估，並與業者充分溝通討論後，再推出方案實施，否則若倉促推出，可能會像今年5月推出的振興南灣旅遊優惠，業者都還搞不清楚狀況就施行，結果總執行率僅有5成不到，十分難看。

旅行公會表示，補助政策都只能有煙花式的效果，且光是今年的補助就有三案，包括振興南灣旅遊優惠、振興花蓮觀光產業、高屏宜花東暖冬遊，業者直說「補助太多太浮濫」，呼籲政府應從根本解決觀光困境，而非不斷灑錢補助。

(中時 )

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