跬步千里 韓國瑜發文：市長蜜月期是一篇虛構的城市童話

韓國瑜「非典型國民黨」形象超越藍綠深入人心。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報
韓國瑜「非典型國民黨」形象超越藍綠深入人心。(本報系資料照片)

準高雄市長韓國瑜距離上任還有三周，外界便用顯微鏡檢視、檢討他的用人與政策。韓國瑜在臉書發文「不積跬步 無以至千里」，他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！

準高雄市長韓國瑜近日深陷人事糾葛，外界用放大鏡一一檢視他的小內閣人選，以及政見支票。韓國瑜方在在臉書發文「不積跬(ㄎㄨㄟˇ)步 無以至千里」。有人說屬於他的蜜月期已經過了，其實他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。

他說，11/24的午夜鐘聲一響，沒有掌聲、沒有煙花，只有千斤萬擔的市政真實存在。然而，千斤萬擔可預料、千頭萬緒沒想到，過去兩個星期，除了忙碌，也有失誤。這兩天他一直提醒自己：不積跬步，無以至千里，市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！

韓國瑜表示「我正在虛心檢討、未來會更加審慎前行，交接工作結束與正式上任後，我與團隊一定會回到基層與市民同步，因為唯有兌現承諾才能無愧始終。」

他最後說「請各位放心，我不會忘記我從哪裡來，更不會忘記我們要往哪裡去。請各位繼續監督指導，雖然任重道遠，我們一定也必須越走越穩。」

(中時電子報)

大政治大爆卦-無色覺醒》吳主席… 四面楚歌？黃暐瀚：小英有這「三…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。