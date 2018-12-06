跬步千里 韓國瑜發文：市長蜜月期是一篇虛構的城市童話

2018年12月06日 14:16 中時電子報 邱珮畇

韓國瑜「非典型國民黨」形象超越藍綠深入人心。(本報系資料照片)

準高雄市長韓國瑜距離上任還有三周，外界便用顯微鏡檢視、檢討他的用人與政策。韓國瑜在臉書發文「不積跬步 無以至千里」，他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！

準高雄市長韓國瑜近日深陷人事糾葛，外界用放大鏡一一檢視他的小內閣人選，以及政見支票。韓國瑜方在在臉書發文「不積跬(ㄎㄨㄟˇ)步 無以至千里」。有人說屬於他的蜜月期已經過了，其實他很清楚，對於肩挑278萬殷切期待的高雄市長而言，市長蜜月期是一篇虛構的城市童話。

他說，11/24的午夜鐘聲一響，沒有掌聲、沒有煙花，只有千斤萬擔的市政真實存在。然而，千斤萬擔可預料、千頭萬緒沒想到，過去兩個星期，除了忙碌，也有失誤。這兩天他一直提醒自己：不積跬步，無以至千里，市政這條路很長，每一步都很關鍵，許多事情不能躁進，更不能大意！

韓國瑜表示「我正在虛心檢討、未來會更加審慎前行，交接工作結束與正式上任後，我與團隊一定會回到基層與市民同步，因為唯有兌現承諾才能無愧始終。」

他最後說「請各位放心，我不會忘記我從哪裡來，更不會忘記我們要往哪裡去。請各位繼續監督指導，雖然任重道遠，我們一定也必須越走越穩。」

(中時電子報)