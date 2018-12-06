四面楚歌？黃暐瀚：小英有這「三本柱」就能披荊斬棘

總統蔡英文。（資料照,杜宜諳攝）

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中時電子報
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九合一大選，民進黨創下創黨以來最大的大敗，更將影響接下來的總統大選和立委布局。資深媒體人黃暐瀚表示，在黨內逼宮下，總統蔡英文連任之路充滿荊棘，除非新潮流、台北市長柯文哲和立法院院長蘇嘉全這三本柱願意繼續支持她，否則小英要連任根本是緣木求魚。

黃暐瀚於政論節目《新聞非常道》表示，蔡英文過去靠鐵三角，就是她和陳菊、賴清德三個築起的鐵三角治理國政。現在大敗後，她要靠三本柱幫她爭取2020總統大選的連任。所謂的三本柱便是新潮流、蘇嘉全和柯文哲。現在蔡英文直接把柯文哲拉來當自己的人，只要柯文哲挺她、蘇嘉全保她、新潮流繼續支持她，小英就認為她可以保有2020總統候選人資格。

黃暐瀚認為小英會想盡辦法保住2020民進黨總統候選人的資格，因為在台灣的總統選舉上，從來沒有一個總統參選人是現任總統，卻不能連任，甚至連黨內初選都不被提名！對小英來說，就算2020的總統大選，她會慘烈的輸掉，她決不接受在總統候選人資格上被慘忍的不提名，她決不能成為第一個連被提名都沒有的現任總統，那她還當什麼總統！

因此小英一定會想盡方法成為被民進黨提名的那個人，但黃暐瀚表示，現在民進黨內顯然不願再背書，準備要跳船了，未來的一個月將非常精彩。越是講團結的黨，越不團結。隸屬新潮流的立法院副院長蔡其昌越表示大家在一條船上，就表示新潮流將跳船。

在沒有新潮流的支持下，黃暐瀚指出小英一定會要蘇嘉全來做黨主席兼行政院長情形，此時的小英更需要柯文哲的幫助，才有可能獲得2020 總統參選人資格。但只要柯文哲動念要參加2020總統大選，蔡英文必敗。

但是和柯文哲和解有可能嗎？黃暐瀚直言這次縣市長大選，民進黨過去半年是怎麼對待柯文哲，結果一敗選，整個都推翻掉，說合作就要合作，這要柯文哲的支持者怎麼接受？萬一接受又翻臉不認人怎麼辦？在雙方都沒有互信的基礎下，沒有合作的可能性。

黃暐瀚強調只有在新潮流、蘇嘉全和柯文哲這三本柱的支持下，小英才有機會選2020的總統。但是，新潮流即將跳船，蘇嘉全也未必忠心，柯文哲不會合作的情況下，小英的前途只有荊棘密佈。

(中時電子報)

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