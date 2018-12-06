拚2030雙語國家 教部期許：小學畢業可用英文自我介紹

2018年12月06日 15:46 中時 張理國

行政院會上午聽取「2030雙語國家政策發展藍圖」報告，政府將透過雙語教學延伸兒園、科學園區實驗高中全面雙語化、中小學全英語授課、中小學部分學科英語授課，全面啟動雙語活化，國發會主委陳美伶說，最終目標希望所有國人及公務人員開口就能講英語；教育部次長范巽綠也說，希望小學生在畢業時就可用英文自我介紹。

范巽綠表示，為達雙語國家目標，教育部有提5個方案來解決問題，包括加速教學活化及生活化，激發學習動機，目前已補助59個國中小學校試辦沈浸式英語教學，可以在英語課以外，在人文及藝術領域及綜合活動領域健康及體育領域試辦英語教學；全國有8縣市在小三的英語學習往小一小二延伸；三重視各縣市英語教學中心，進行師資盤點，善用科技及個別化學習，透過網路直播學習，進行雙老師學習；促進教育體系國際化，從高中職以下到國中小都進行國際學校交流；另外會在三個月內完成法規鬆綁，包括《國民教育法》、《高級中等教育法》，讓公、私立學校建立雙語學校及雙語部的法源，而《私立學校法》也將鬆綁外僑學校可在一定條件下招收本國學生。

除了鬆綁法令外，師資方面，教育部也說，國小部份，在106學年度目前有13876位老師，具備英文專長者達到96.25%，所以會針對不具英文專長的老師們給予增強計畫，在「偏鄉發展條例」已賦予的各縣市英語教學發展中心，根據能力配置需求，可以提出計畫來，讓好的英語老師可以在偏鄉教學，運用數位改進偏鄉學校英文學習。幼兒園在英語融入教保活動的課程模式，根據《新經濟移民法》，高中以下學校可聘外籍老師；至於全英語師資部分，目前有跟18個師培大學正式談妥，要開始全英語授課學程，預計4年內可以培養2000位全英語教學的師資，未來8年、12年的目標可以達到5000位。

透過雙語國家政策落實，范巽綠希望未來小學生在畢業時可以用英文自我介紹，內容包括家庭學校及社區；陳美伶也說，相關政策落實不是要強迫大家做，也不是要讓公務員增加工作上的壓力，完全是以需求做導向；最後的目標是希望所有國人及公務人員開口就能講英文，事實上，台南市在2014年就做了，這4年的經驗 可說是非常好的借鏡。

(中時 )