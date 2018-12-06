6蜘蛛人同場 《蜘蛛人：新宇宙》拍攝時間多3倍

2018年12月06日 14:48 中時 潘鈺楨

索尼影業最新電影《蜘蛛人：新宇宙》由《樂高玩電影》系列與《龍虎少年隊》的靈魂人物菲爾洛德及克里斯米勒聯手製作編寫，配音陣容則有克里斯潘恩、尼可拉斯凱吉與馬赫夏拉·阿里等明星卡司，且不同以往地將以青少年「邁爾斯摩拉斯」為全新蜘蛛人主角，開啟平行宇宙概念、打造六位蜘蛛英雄集結的精彩故事。

「蜘蛛人」角色是在1962年由漫威之父史丹李和史帝夫狄特科創造出的人物，而在即將上映的蜘蛛人電影中，將以創新的革命性手法呈現這個經典故事。本片最大的亮點即是獨樹一格的視覺風格，共有來自三十個不同國家的動畫師參與，成果不僅超出了觀眾對動畫電影的期待，也向黃金年代漫畫的經典風格致敬，例如模仿色彩偏移的瑕疵，動畫團隊表示：「我們注意到漫畫書有時會出現色彩沒有對好、看起來像是圖像失焦的狀況，我們把它當成一個機會，想探究如何根據偏移印刷的技術來在鏡頭對焦上做變化。於是我們用類似漫畫書沒印好的那種方式，讓畫面分裂與偏移，產生一種非常酷的疊影特效，形成有東西印在銀幕上的錯覺。

製片克里斯米勒補充表示：「劇組將1960年代蜘蛛人漫畫的原始印刷技巧以及先進的電腦合成動畫結合起來，創造出全新獨特的風格。我們希望除了各種驚人的科技成就外，也將人類的手繪質感帶回來，例如像漫畫中加強動作音效的BOOM與POW對話框、強調表情動作的線條用法、比照漫畫刻意將某些畫面分成一格一格，你會覺得自己置身於漫畫書裡，所以相較一般動畫電影，我們用的鏡頭與時間多出了兩三倍。」

音樂在主角邁爾斯的世界和這部電影裡亦扮演了重要的角色，因此在電影配樂與音效上團隊也是用足苦心。擔任本片配樂要角的是曾兩度提名金球獎並多次入圍英國電影學院獎的丹尼爾彭伯頓，他表示：「你在全片中以及片尾都會聽到的邁爾斯主題音樂，是結合了許多元素的綜合體。電影的音樂其實有三項元素──電子樂、轉盤唱機以及交響樂，這反映了主角生活的聲音組合。我找來一名DMC世界刮碟大賽的冠軍DJ，將所有元素刮進音樂裡，這是從沒聽說過的作法。原聲帶也收錄了當今嘻哈、流行、搖滾以及拉丁音樂界一些超級大咖的新歌，其中包括由波茲馬龍與史威李演唱的電影主題曲〈Sunflower〉、妮姬米娜與Anuel AA和班圖的〈Familia〉，以及Blackway & Black Caviar的〈What’s Up Danger〉。

劇情描述布魯克林的青少年邁爾斯摩拉斯意外成為新一代蜘蛛人。在他的宇宙裡，紐約終極犯罪王「金霸王」致力於研發超級粒子對撞機，準備藉此開啟平行宇宙以完成自己的計畫。然而在一次實驗過程中，竟打破平行時空的障壁，意外地將其他宇宙的蜘蛛英雄帶入邁爾斯的世界裡，例如眾所皆知的「彼得帕克」、女蜘蛛人「關」、來自1933年的「暗影蜘蛛人」、來自未來的亞洲天才混血美少女「潘妮帕克」與最受歡迎的豬豬人「彼得豬客」。這一次，六位各具特色的蜘蛛英雄不僅首度集結於同一個宇宙，還需聯手對抗金霸王、潛行者、綠惡魔等其他邪惡勢力，才能即時阻止粒子對撞機可能引發的毀滅後果，拯救世界並回到各自的平行宇宙中。台灣將於12月7日至9日搶先口碑場，12月13日正式上映。

(中時 )