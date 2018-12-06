影》有意參選2020總統？吳敦義：我不能表示意願

立委、總統恐脫鉤選舉？ 吳敦義：明年5月提名無不妥
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中時
、影音編輯／
國民黨主席吳敦義。（楊佳穎攝）
國民黨副主席郝龍斌受邀出席餐會。（鄭任南攝）
立委蔣萬安受邀出席餐會。（鄭任南攝）

國民黨主席吳敦義6日中午宴請國民黨籍立委，慰問九合一輔選辛勞。對於黨內有聲音憂心總統大選初選時程太晚，他受訪表示，目前正在考量中，且據說執政黨局準備把立委選舉及總統大選拆開，日期都還沒決定，所以大致上黨只是初步一些評估，還沒到開始動手設計日程表。

吳敦義指出，過去曾有4月中旬就開始公佈提名初選辦法，也有到5、6月間，所以現在應趕緊把立委補選的事、議長及副議長的事處理完，一邊就可以空出些人手，開始準備立委跟總統大選的登記時間表。

他進一步說，但現在還沒確定的是，據說執政黨局準備將立委選舉及總統大選拆開，日期都還沒決定，所以若是拆開，立委肯定1月就要選，但總統大選就可能不會再1月與立委一起選，或許是2、3月間的事；因此時間上以前都是1月，若改在2月，5月也沒什麼不好，「大致上我們只是初步一些評估，還沒到開始動手設計日程表」，自己也不敢講最晚是什麼時候。

至於黨內傳出青壯派、中生代接班聲音，吳敦義則說，這自己通通沒意見，民主法治國家就是一切照民主法治來。媒體追問是否有意願爭取黨提名總統？吳回「我也不能表示意願」。

他進一步說，現在擔任黨主席，老實講縣市長選得不好，老早就辭職了，而現在縣市長選得大致上還不錯，總統初選機制應該再一段時間，讓有興趣的人先訂定遊戲規則，「我不會表示我的意見。」

(中時 )

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