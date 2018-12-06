環團要求核一如期除役 安全至上

2018年12月06日 15:18 中時 廖德修 、 劉宗龍

核一廠1號機運轉執照已到期，環境法律人協會、台灣蠻野心足生態協會等團體6日在環保署前舉行「安全至上 如期除役」記者會，出席人員喊著「安全至上，如期除役」的口號，期盼在環評委員確認安全無虞的情況下，盡速通過除役環評，不要讓除役空轉，消耗國家社會資源。（劉宗龍攝）

台電核一廠今天進行除役環評，環團在環保署外要求如期除役，安全至上。（廖德修攝）

環保署今（6）日下午2點召開核一廠除役環評第2次專案小組初審會議，環保團體先在署外召開記者會，強調應該「安全至上，如期除役」，希望在環評委員確認安全無虞下，儘速通過除役環評，不再空轉。

環境法律人協會理事長張譽尹律師表示，核一除役環評始於2016年7月，後來台電自願進入二階環評，2017年2月環團提出民間版本的範疇界定書，要求台電根據要求，補充深入調查，如今環境影響評估內容已逐步完善，應儘速通過環評，不要耽誤除役時程。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，目前有關乾貯設施的爭議，一期露天乾貯場址確實有土石流的潛在風險；建議台電應該在廠內另覓適當地點，加速評估室內乾貯設施的興建，一步到位。核二廠的除役計劃台電也應在本月27日前向原能會提出，莫再拖延。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，核廢料的處理在全球使用核電的國家都是必須面對的問題，並非台灣獨有。核一的乾貯設施絕不能變成最終處置場所，環評審查應該特別注意這點。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核一除役是在地鄉親長久以來的期盼，也了解用過核燃料棒放在燃料池中會有危險，乾貯設施有其必要性，但因為不知要放多久，必須是最安全、最高規格。

環團認為，從長遠來看，核一除役已無回頭路，因此確保安全至上，如期除役非常重要，也希望累積經驗，讓後續的核電廠都能順利完成除役，逐步走入歷史。

(中時 )