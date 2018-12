2018年12月06日 14:54 中時電子報 楊幼蘭

孟晚舟

「如果我是美國科技主管,這星期就不會去中國。」在華府以違反美國出口管制,涉嫌向伊朗出售敏感科技,並以假帳資料掩護為名,要求加拿大逮捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟後,美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)高級研究員路易斯(James Lewis)這麼說。

據國際財經網站「市場觀察」(MarketWatch)5日報導,曾任商務部官員的路易斯告訴Axios新聞網,華為是中國政府的紅頂企業之一,「他們會報復,並挾持人質」(They will retaliate and China will take hostages)。

