8大風險族群要小心！愛刮痧、霧眉也能感染C肝

2018年12月06日 15:20 中時 鄭郁蓁

年輕人愛紋眉、繡唇或是刺青，卻容易成為C肝高風險族群。醫師提醒，共用針具容易因沒有徹底消毒，可能經由傷口從血液感染C型肝炎病毒。台灣肝病醫療策進會推出「康C攻略」，以圖像式提醒染C肝八大風險族群踴躍接受篩檢。

C型肝炎已成國人肝病第二大殺手，成人盛行率達4%，遠高於日（1%）韓（2%）。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，與其他國家相較，台灣C型肝炎盛行率偏高，感染人數超過40萬人，但超過半數不知自己染病；且即使政府已經給付全新口服用藥，可以徹底清除病毒，但許多感染者仍未就醫。

為提早達到世界衛生組織2030年「C型肝炎不再成為具公共衛生威脅性的疾病」目標，健保署去年給付全口服藥物，今年適度放寬給藥標準，預計明年編列65億C肝用藥，只要確認是慢性C型肝炎，就符合用藥資格，預計超過四萬人受惠。

高嘉宏表示，C型肝炎病毒主要經由血液透過皮膚或粘膜進入體內而傳染，共有八大C肝風險族群，分別為與人共用剃刀 (刮鬍刀)、刮痧、刺青/紋眉繡眉/繡唇、穿耳洞或肚臍環、曾有未戴套危險性行為/多重性伴侶，以及洗腎、民國80年以前曾接受輸血、曾接受密醫或密牙醫注射或牙科處置、共用針頭等，另外母子垂直感染也會發生感染。

據臨床觀察，國內多數C肝感染者在55歲以上，提醒子女多關心家中長輩，確認是否感染。高嘉宏提醒，男性長輩喜歡在理髮店刮鬍子，要特別留意共用剃刀可能經由傷口從血液感染C肝病毒，而時下年輕人流行飄眉、霧眉、穿耳洞、肚臍環等身體穿孔或刺青，應確保店家使用拋棄式的器具，以降低感染風險。

除了私人健檢、員工健檢等，還可利用政府提供的篩檢管道，例如縣市政府整合性健康篩檢，與國民健康署成人預防保健提供民國55年或以後出生且滿45歲民眾終生給付一次的B肝和C肝的檢查。

(中時 )