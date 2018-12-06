風力發電比核能穩？黃創夏酸經濟部：可改寫物理新境界

2018年12月06日 15:18 中時電子報 邱珮畇

網友也在經濟部發文同一時間截圖台電各機組發電量，圖中顯示風電跟太陽能當下發電是0%，網友諷刺「風光0%，可以，這很穩定。」(經濟部臉書留言)

經濟部4日在臉書上發圖文「闢謠」，指出太陽能、風力發電才是「穩定」的能源「核電不是萬靈丹，且不穩定」，網友都驚呆了，留言灌爆經濟部臉書。資深媒體人黃創夏也諷刺經濟部，如此創新，實在該推薦角逐諾貝爾物理學獎，改寫物理新境界。

經濟部4日在臉書上發圖文「闢謠」，指出近日網路有訊息批評政府政府不用核四，卻用不可控制的太陽能、風電取代...。事實上，能源重點在於調節，核電理論上雖然可24小時發電，但既有核一、核二廠皆面臨乾貯計畫受阻及核廢料處理問題，核四電廠也有核能安全方面之疑慮，反而無法確保穩定之發電能力；而太陽光電及風力發電雖有間歇特性，也可搭配抽蓄水力、儲能設備及燃氣發電，來確保電力系統維持穩定。

經濟部並附上一張圖「核電不是萬靈丹，穩定供電重點在調節」，圖中指出太陽能、風電能確保電力系統穩定。而核能無法確保穩定發電。這張圖文讓網友都驚呆了，平日經濟部臉書留言只有4至5則，這條發文則有千則留言。

網友也在同一時間截圖台電各機組發電量，圖中顯示風電跟太陽能當下發電是0%，網友諷刺「風光0%，可以，這很穩定。」其他人也留言「好穩定的“0”趴發電。」

資深媒體人黃創夏也在臉書諷刺，經濟部的洗腦宣傳，講得真實太好了⋯⋯當然，嚴格來說，「缺電」是個「假議題」，如同經濟部説的是「調節」。

黃創夏舉例，例如，關掉台積電的7奈米生產線，保證「調節」到台灣不缺電⋯⋯或者，關掉新竹樂山基地「鋪路爪雷達」和台灣28個雷達系統，這樣的「調節」，台灣的電不缺了，解放軍也開心!

黃創夏說，更要向經濟部這份「說帖」幕後之「策士」，更正「術士」，致敬!原來風力發電是「穩定」而核能是「不穩定」的，如此創新，實在該推薦角逐諾貝爾物理學獎，改寫物理新境界。

(中時電子報)