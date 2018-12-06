風力發電比核能穩？黃創夏酸經濟部：可改寫物理新境界

經濟部4日在臉書上發圖文「闢謠」，指出太陽能、風力發電才是「穩定」的能源「核電不是萬靈丹，且不穩定」，網友都驚呆了。(經濟部臉書)

友善列印
中時電子報
網友也在經濟部發文同一時間截圖台電各機組發電量，圖中顯示風電跟太陽能當下發電是0%，網友諷刺「風光0%，可以，這很穩定。」(經濟部臉書留言)

經濟部4日在臉書上發圖文「闢謠」，指出太陽能、風力發電才是「穩定」的能源「核電不是萬靈丹，且不穩定」，網友都驚呆了，留言灌爆經濟部臉書。資深媒體人黃創夏也諷刺經濟部，如此創新，實在該推薦角逐諾貝爾物理學獎，改寫物理新境界。

經濟部4日在臉書上發圖文「闢謠」，指出近日網路有訊息批評政府政府不用核四，卻用不可控制的太陽能、風電取代...。事實上，能源重點在於調節，核電理論上雖然可24小時發電，但既有核一、核二廠皆面臨乾貯計畫受阻及核廢料處理問題，核四電廠也有核能安全方面之疑慮，反而無法確保穩定之發電能力；而太陽光電及風力發電雖有間歇特性，也可搭配抽蓄水力、儲能設備及燃氣發電，來確保電力系統維持穩定。

經濟部並附上一張圖「核電不是萬靈丹，穩定供電重點在調節」，圖中指出太陽能、風電能確保電力系統穩定。而核能無法確保穩定發電。這張圖文讓網友都驚呆了，平日經濟部臉書留言只有4至5則，這條發文則有千則留言。

網友也在同一時間截圖台電各機組發電量，圖中顯示風電跟太陽能當下發電是0%，網友諷刺「風光0%，可以，這很穩定。」其他人也留言「好穩定的“0”趴發電。」

資深媒體人黃創夏也在臉書諷刺，經濟部的洗腦宣傳，講得真實太好了⋯⋯當然，嚴格來說，「缺電」是個「假議題」，如同經濟部説的是「調節」。

黃創夏舉例，例如，關掉台積電的7奈米生產線，保證「調節」到台灣不缺電⋯⋯或者，關掉新竹樂山基地「鋪路爪雷達」和台灣28個雷達系統，這樣的「調節」，台灣的電不缺了，解放軍也開心!

黃創夏說，更要向經濟部這份「說帖」幕後之「策士」，更正「術士」，致敬!原來風力發電是「穩定」而核能是「不穩定」的，如此創新，實在該推薦角逐諾貝爾物理學獎，改寫物理新境界。

(中時電子報)

有意參選2020總統？吳敦義：我不… 台中市府新任祕書長黃崇典：不在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。