4天3度挖斷天然氣 日鼎水務先吃60萬罰單

日鼎水務4天內3度挖斷管線，6日挖斷天然氣，3小時後才成功阻止漏氣。(蔡依珍翻攝)

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日鼎水務4天內3度挖斷管線，6日挖斷天然氣，3小時後才成功阻止漏氣。(蔡依珍翻攝)
日鼎水務4天內3度挖斷管線，6日挖斷天然氣，3小時後才成功阻止漏氣。(蔡依珍翻攝)

日鼎水務承攬桃園北區汙水下水道系統BOT案，目前管線工程延伸到桃園區，沒想到周一才挖斷天然氣、火舌沖天還波及小吃店，6日重蹈覆轍，還延遲3小時才成功止漏，4天內3度挖斷天然氣，水務局先開出2張各30萬元罰單，也將要求日鼎全面檢討，務求開挖更慎重。

桃園區大業路一段，周一下午3點半才因地下汙水工程施工挖破天然氣管線，熊熊烈火從地底冒出，火舌超越1層樓高，施工人員見狀嘗試以滅火器撲滅火勢，但火舌隨即又竄出，因起火點正好在小吃店前，一度燒到電燈和電表造成電光四射，近2個小時才找到止氣閥、將火勢熄滅。

沒想到周四又再度在大業路一段與春日路口開挖時，在深度1.7公尺處再度挖斷天然氣管線，警消立即到場戒備跟灑水降溫，但延遲3小時、直到下午2點，才成功阻止漏氣，水務局解釋，這次不慎挖斷的是一般家戶的天然氣，遲遲找不到止氣閥，最後全面抽水、夾住管損瓦斯管方式處理。

水務局指出，周一是瓦斯管線埋設僅25公分且無警示帶，周四的分支管線也無警示帶，坦言現存圖資只有主幹管，市府已聯合相關局處和管線單位逐一盤點全市管線，但日鼎施工不慎是事實，已針對周一和周二的施工疏失各開罰30萬，今將調查廠商是否有未依規定辦理再行開罰，未來也會要求日鼎開挖更慎重、聘請更具經驗的老師傅負責。

(中時 )

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