中美達成貿易共識當天 華為CFO孟晚舟被捕 疑與5G有關

2018年12月06日 15:28 工商 吳瑞達

中國新聞週刊報導，在中美達成「不升級貿易對抗共識」的當天，華為副董事長、CFO孟晚舟在加拿大被捕。

據華爾街日報今年4月的報導，美國當局正在調查華為是否因技術緊張局勢升級，而違反對伊朗的制裁，華為對此回應「我們希望美國不要採取可能進一步損害投資者對美國商業環境的信心、損害其國內經濟以及正常、公開、透明和雙贏的國際關係的行動。」同月，華盛頓禁止中興通訊出口美國技術，這是針對對伊朗和朝鮮出口的另一起案件。

但更多的猜測，集中於華為在5G領域令人矚目的成就。目前，各國在5G時代，展開激烈的競爭，其中，中國和美國的競爭最為激烈。以通信起家的華為，這些年在5G領域，處於全球領先地位，也收到來自美國等多個國家的聯手「狙擊」，美國在紐西蘭、英國和澳洲，已經相繼使出對於華為的「禁令」。

對此，華為輪值董事長徐直軍，在接受CNBC採訪時表示，美國政府考慮的政治因素，遠多於實際的安全問題。

在此之前，加拿大是僅有的作為美國聯盟國、卻同意華為在其國內進行5G建設的國家，也正因為如此，加拿大此次對於孟晚舟的逮捕行動，有點令人出乎意料。

受孟晚舟被捕事件影響，華為產業鏈公司股價全面受到壓力，大陸A股5G族群大跌近3％，位居滬深兩市跌幅之冠。

(工商 )