立委要求廢「血汗班表」 勞部：每2個月提檢討報告

2018年12月06日 15:08 中時 王思慧

10月普悠瑪事故引起大眾關注台鐵血汗班表問題，目前勞動部依過去發出的函釋，輪班制勞工的例假可以採連續24小時，而非一個完整的曆日，等於勞工天天都要上班。立委提凍結預算十分之一，要求勞動部儘速廢除，勞動部回應，本月將盤點有哪些行業使用此函釋，並在每2個月一次向立院提書面報告，告知改善進度。

勞動部在2002年發布函釋，表示排班勞工可以將連續24小時作為例休，沒有一個完整曆日。舉例而言，勞工在第一天早上8時下班，回家後睡眠8小時後已是傍晚，第二天早上8時上班，下班與上班時間連續24小時，等於天天都要上班，變成血汗班表，且勞工生活時間與一般作息錯開，影響社會及家庭生活。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（6）召開審查勞動部預算，立委蔣萬安表示，這個案子已討論很久，勞動部竟把勞工例假連續24小時當作一天，甚至勞動部之前還說此舉是「合法不合理」，該函釋應該要廢除，因此凍結預算，要求勞動部訂期程，限期改善。

立委陳曼麗也表示，凍結預算就是希望勞動部趕快把要檢討的儘速完成，要廢除這函釋已提了很久了，卻沒有好好處理，一年拖一年，立委這邊很難被說服。

蔣萬安痛批，函釋不廢除就是在幫資方開後門，讓雇主有恃無恐，所有輪班制勞工都要遵守不合理的日夜休的班表。勞動部應該要思考，廢掉這個函釋後，須訂定嚴格條件及標準，讓真的有需要的行業實施例假連續24小時；要求勞動部每個月都要提報進度，不要再拖延。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說，將召集各部會，讓各行業盤點有哪些事業單位實施，評估要怎麼修正檢討函釋，未來要朝這方向去努力溝通檢討。

委員會決議，立委凍結「健全合理工時制度」業務10分之一10萬元，每2個月勞動部要提供檢討函釋書面報告，使得解凍條件。

(中時 )