花蓮》支持心智障礙者生產好物 「黎明好物聯盟」成立了

2018年12月06日 15:12 中時 范振和

花蓮黎明向陽園生產的好心蛋，是「黎明好物聯盟」的主打好物。（黎明向陽園提供）

花蓮黎明向陽園主任潘添祺闡述向陽園發展史與生產好物。 （黎明向陽園提供）

黎明機構所屬的花蓮縣黎明向陽園成立「黎明好物聯盟」，一群身心障礙朋友與專業工作者，期待透過特色店家的合作聯盟，推廣向陽園生產的各式友善環境的農牧產品。

黎明向陽園主任潘添祺闡述向陽園一路艱辛發展史，還有支持店家分享黎明好物使用經驗，雙方以「黎明好物」的標章締盟，上頭的QRCode，掃描後就可看到結盟店家美食地圖，歡迎民眾走訪好店、品嘗美食的同時，也為公益盡一份心力。

潘添祺說，由於黎明機構旗下的教養院容納院生數已達上限，才在壽豐買下5公頃用地，規劃建置喜樂園，但短時間內資金未到位，動工進度趨緩，得知玉里榮民醫院的志學職能治療中心漸成荒園，因而先設立向陽園，預為「綠自然照顧」暖身，將來依循此種模式，即能完善喜樂園。

潘添祺指出，過往黎明機構針對身心障礙朋友在職能訓培、工作發展上，多半以學習烘焙、洗車作業等為主；而「綠自然照顧」強調教育、療癒、生產、社會等四大功能，向陽園就是設法創造一個適合身心障礙者「綠自然照顧」的工作場域。

潘添祺表示，在向陽園的學員分基礎班和進階班，進階班會參與生產，他們每擦1顆蛋，向陽園就給1元獎勵金，「所以成本很高！」另，身障職員養雞，久了有感情，如要將淘汰雞送屠宰場宰殺時，都會難過落淚，後來向陽園改變作法，辦理雞的認養作業，認養者得與向陽園簽約，甚至要場勘才能認養。

「黎明好物聯盟」店家之一Artemions bakeshop負責人林健華說，一般雞隻過了高產蛋期，就是宰殺一途，但向陽園是認養送出，一般市售雞蛋的蛋殼薄，而向陽園的蛋殼堅固、雞蛋新鮮，顯見雞隻沒壓力，才能產下好蛋。

宇愛幸福婦女培力工坊、漂浮島、正當冰、法采時光、昭和58、進來吧、無設限咖啡等，都是「黎明好物聯盟」結盟店家，向陽園期待透過有心在地小店，讓更多人看見心智障礙者的需求，並籲請民眾以實際行動支持身障者早日自立生活。

(中時 )