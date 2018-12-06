11年前曾被鈕承澤「強吻」脖子？張鈞甯公開回應了

2018年12月06日 15:17 中時 林淑娟

張鈞甯今出席世界展望會活動

導演鈕承澤（豆導）昨驚爆疑似性侵新片《跑馬》女性工作人員，外界譁然。他過去的黑歷史也被挖出，2007年曾被爆拍《我在墾丁*天氣晴》時積極想「把」張鈞甯，不僅親自上陣拍親密床戲，還「自肥」在劇中強吻張鈞甯的脖子，事後在殺青酒被記者問起此事時，他當場暴怒飆罵記者。擔任世界展望會資助兒童計畫代言人的張鈞甯，6日出席尼泊爾關懷行記者會，相較於侃侃而談分享此行所見所聞，被媒體追問豆導相關事情時，她則非常低調表示：「其實我們也是看新聞才知道，不適合發表言論。」

張鈞甯今年雖以《如懿傳》的海蘭一角讓演藝事業再攀高峰，但衰事也不少，她在台下透露：「我今年犯太歲啊，年初有人送我3條紅內褲，但我不信邪！」被問是否還記得當年《我在墾丁＊天氣晴》殺青酒上豆導飆罵記者一事，她雲淡風輕回：「我只能說當時的妝容真是太成熟了。」至於拍戲時有沒有被豆導強吻脖子？她搖頭否認：「沒有啦！沒事的，當時沒有發生什麼事，也有在記者會說過這件事，都是正常的狀況。」是否覺得不舒服？「並沒有」。

這是張鈞甯繼越南、蒙古之後，第三度代言資助兒童計劃，這次她親自走訪尼泊爾東烏代普爾計劃區貧困家戶，深感去過的每一個國家差別很大，唯一一樣的是小朋友臉上的笑容，「他們可以為了一點點好簡單的事情被感動、笑得很開心，這是完全一樣的，不過尼泊爾的小孩更害羞」。她以前去過尼泊爾，覺得是有點神秘的國度，這次去覺得尼泊爾很多煙霧的地方，開車四小時才抵達，因為每家都在燒煤炭，非常不環保的，進到山區後，一路盎沒有柏油路，都是泥石路。

為什麼一直參加展望會的參訪？「當我們去時，我用眼睛、照相拍下來，讓更多人知道他們的狀況，這些力量都可以幫助到很多人」。她此行除了再資助兩名尼泊爾兒童，也資助三名台灣兒童，已資助12年的她目前共資助10名兒童。

她說自己在成為代言人之前，一開始先資助，真正去了之後，也曾沮喪不知道「到底我能做什麼」，但真正去當地感受，喜歡每次都帶相機去的她，會回來再把她親身體會過的故事說給更多人聽，「其實每次去都好艱辛，去蒙古實在車上震8小時，路程都好遙遠。每個地方遇到的問題不一樣，我們把故事帶回來後，大家看到了才會做出改變。他們的無邪永遠能感動我」。

(中時 )