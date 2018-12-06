曾向金正日廚師傳口信 北韓特工被日送檢

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旺報

共同社6日報導，日本千葉縣警方今年6月以涉嫌用他人名義的信用卡在成田機場大量購買化妝品構成欺詐為由，將疑為北韓特工的北韓籍男性（65歲，家住埼玉縣）的資料移送檢方。此外還查明，該男性2012年向曾為北韓已故總書記金正日專用廚師的藤本健二（化名）轉達過北韓勞動黨委員長金正恩的口信。辦案部門懷疑他可能是北韓在日特工活動的關鍵人物。

據辦案人員透露，該男性還被懷疑將在成田機場購買的化妝品等商品經由北京等地非法出口至北韓。千葉縣警方正以違反《外匯及外國貿易法》（未經批准出口）的嫌疑展開調查，千葉地方檢察廳與上級檢察部門協商，正與海關聯手加緊查明實際情況。

該男性委託日本熟人購買北韓裔中國人在網上銷售的化妝品等。2016年11月，他讓這位熟人用另一名日本人名義的信用卡在成田機場免稅店購買大量商品，具體實施欺詐的嫌疑。據稱該男性在接受訊問時承認了有關經過。

該男性與藤本的關係是從警方在相關地點查獲的資料等發現的。藤本在其著書中提到可能為該男性的人物，書中稱2012年7月他曾向藤本轉達了金正恩「你是不是可以履行（返回北韓）的諾言？」這一口信。

據辦案人員透露，辦案部門調查了該男性的手機通話記錄等，發現與被視為同藤本接觸的時間一致。兩人還在藤本逗留的長野縣等地頻繁會面，警方判斷是同一人。

藤本曾擔任金正日的專用廚師，2001年離開北韓。2012年7月他應金正恩邀請再次前往北韓，2016年也曾在4月等多次赴朝，去年1月在平壤市內開了餐廳。

日本政府當前以北韓開展核試驗等為由對其實施經濟制裁，全面禁止出口北韓。

(旺報 )

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