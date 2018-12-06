打擊詐欺有一套 帥氣小隊長獲國家警光獎

大園警分局偵查隊小隊長陳宗麟獲國家警光獎殊榮。(呂筱蟬攝)

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國家警光獎日前頒發獎座與獎金給80位在警察工作上有傑出表現的得主，今年警政署從全國各警察機關薦報90個團體及152位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及50位個人績優警察同仁。桃園市大園警分局偵查隊小隊長陳宗麟，主動找尋案件循線偵查，近1年來偵破電信詐欺集團，詐騙金額超過500萬元，受害人超過70人。

陳宗麟從警27年，曾任職台北市刑大、松山分局，調來桃園僅1年多時間，打擊詐欺工作表現傑出。他說，把辦案當作興趣，主動在165反詐騙案件中，找尋與自己轄區有關的線索，鎖定提款熱點，調閱監視器查可疑車牌，以車追人找到提款人，調查資金流向等。

他表示，詐騙集團龐大又複雜，通常線索可能只是一個綽號、手機號碼、臉書或line帳號，辦一件詐欺案，要將繁雜的線索逐一清查，耗時通常半年以上。近一年偵辦過的詐欺案，有「猜猜我是誰」及解除分期付款的詐騙手法，2案受害人數超過70人，被詐騙金額高達500萬元，其中還有1人就被騙了100多萬元。

陳宗麟說，過往偵辦詐騙案，曾遇過80多歲獨居婦人，擁有丈夫留下的400多萬元遺產，未料遇到電信綁約詐騙手法，一下就被騙光光，警察登門查案時，還主動要把錢拿出來，直到表明辦案來意，才知道自己受騙。

偵辦這麼多案件，陳宗麟也心疼民眾辛苦錢遭騙，他也呼籲，詐騙集團常見的詐騙手法，不外乎是網路購物分期付款設定錯誤及假檢警監管帳戶，常趁被害人驚慌失措時，伺機詐騙；若民眾接獲類似電話，請切記「ATM不能解除分期付款」，還有「一聽、二掛、三求證」的防詐3部曲提高警覺，並撥打反詐騙電話「165」或「110」詢問，以免受騙。

(中時 )

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