「周董」借私人收藏 北市府野球特展吸睛

2018年12月06日 17:49 中時 李依璇

周思齊和熊讚、台北市觀傳局主秘蕭君杰一同為活動揭幕。（李依璇攝）

周思齊特地出借他從小到大的私人棒球收藏，例如職棒元年開幕戰門票、他個人的單場三響砲棒球。（李依璇攝）

台北市政府台北探索館「野球風雲錄@台北」特展找來重磅球星相挺，中信兄弟隊「周董」周思齊特地出借他從小到大的私人棒球收藏，例如職棒元年開幕戰門票、他個人的單場三響砲棒球等，為特展增添不少看頭。

周思齊今除了和熊讚、台北市觀傳局主秘蕭君杰一同為活動揭幕外，現場來參觀的北市仁愛國小同學也難擋周董魅力，瞬間變成小球迷，周思齊親切地向在場媒體、民眾導覽個人的收藏，希望有更多人來台北探索館欣賞他一生的最愛與執著。

周思齊表示，兒時也當過超級小球迷，收藏了不少中華職棒早期的紀念文物，這次提供的私人收藏品包括職棒元年開幕戰門票、台北球場最後一役門票、歷來照片、球員卡等。

他說，最珍貴的收藏是一張王貞治到訪台灣的合照，是一位資深裁判贈送的。另外也有展出個人單場三響砲簽名球，那場三響砲打破中華職棒的紀錄，是目前單場三響砲的紀錄上年紀最長的打者，周思齊也笑稱，「證明薑還是老的辣」。

蕭君杰表示，「周董」周思齊是一位文武雙全的球員，他不只是一位棒球選手，也是一位收藏家，這次展出了許多珍藏的簽名球與照片，其中還有一件珍貴的棒球前輩「假日飛刀手」陳義信連環動作球員卡，這些都反映了中華職棒一路的軌跡。

(中時 )