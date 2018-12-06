藍中生代挑戰2020？蔣萬安、江啟臣這樣說

2018年12月06日 15:44 中時 楊佳穎

國民黨立委蔣萬安。（楊佳穎攝）

九合一大選落幕，緊接著面對20202總統立委大選，國民黨內有聲音主張中生代接班，甚至傳出由黨團總召江啟臣、立委蔣萬安搭擋參選正副總統主張。對此，蔣萬安今受訪強調，自己完全沒聽說，現階段專心在立法院問政，並全力拼立委連任；江啟臣則說，各種聲音只要是對黨好的，都正面看待，因為畢竟作為一個政黨不該是一言堂。

國民黨主席吳敦義與副主席郝龍斌、曾永權今午宴請黨籍立委，共有江啟臣、黨團書記長曾銘宗等26位立委出席。談起2020選舉，江啟臣受訪表示，政黨不該是一言堂，有不同意見大家拿出來表達，最後透過黨內形成共識、作成機制，最重要是讓黨意及民意可以貼近，這也是民意對政黨最大的期待。

江啟臣進一步說，這次選舉結果也清楚告訴所有政黨，人民是大於政黨的，作為一個政黨應往民意靠攏，所以不管是地方選舉或未來全國、總統大選，國民黨作為一個政黨，必須負責任回應民意。另外，如今對於國民黨來講，還有幾件更重要的事，包含怎樣幫助即將上任的15縣市長，以及黨中央、黨團如何跟這些縣市長合作、溝通，讓他們趕快做出有感施政，可能比其他事情都來得重要。

至於2020總統大選初選時程訂在5月是否太晚？江啟臣說，時間上各有好壞，關鍵在於黨內機制要先確立，且是大家有共識並願意遵守的，甚至某種程度上也符合外界期待；透過這樣機制產生出的候選人，才不至於未來出現爭議，而時間點大家有不同看法，討論最後達成共識就可以了。

媒體追問，中生代是否為不錯人選？江啟臣直言，對國民黨來講，如今不是分世代的問題，「現在其實人都不夠了，還要分世代嗎？」令人擔心的是國民黨的斷層，「國民黨的少子化比台灣的少子化還嚴重」，所以應不是世代問題，是國民黨需要更多人才的問題。

蔣萬安也說，現階段國民黨關鍵並不在世代交替，而是如何更接地氣。這次地方選舉結束，並非民眾真的對國民黨有多大認同或信任，接下來也要戒慎恐懼，怎樣加速國民黨內改革力道是最迫切的。

對於總統大選初選時程，蔣萬安強調，時間不是重點，大家可以公開討論，關鍵則是整個提名制度機制，如何儘早確定、落實，也是深化國民黨內民主，「所以我希望這部分大家可以盡快將遊戲規則定好，避免未來會落入因人設事、特別為誰量身定做的口實。」

(中時 )