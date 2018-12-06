極重多障青年以油滴罐潑灑「豬事平安年」紅包袋義賣

2018年12月06日 16:48 中時 陳世宗

瑪利亞基金會每年服務超過3000位多重障礙學員，機構營運費用除政府補助外，超過三成五來自社會大眾的愛心捐贈；自2016年起經濟不景氣，社會氛圍著重選舉、民生、環境等議題，募款面臨極大缺口；6日特舉辦捐款贈紅包袋活動，捐款全數作為瑪利亞「極重多障擴園建校」經費。

瑪利亞啟智學園聯合入矩雕塑工作室2019【豬事平安年】捐款300贈紅包袋活動記者會6日開跑，邀請台中市長夫人廖婉如女士出席，為瑪利亞極重多障擴園建校集氣。

廖婉如指出，瑪麗亞極重多障綜合服務大樓，主要提供日間照顧、音樂治療、物理治療、語言治療等…，並提供就業庇護、生命教育等服務；但瑪利亞基金會募款總額因整體大環境變化，一直呈現下滑趨勢，尚缺9800多萬元。

為補足經費缺口，瑪利亞基金會學員遇到人多的場合很容易害羞20歲重度多重障礙的”畢卡東”及其他6位學員，與雕塑家賴冠仲老師共同創作，運用裝醬料的罐子來裝顏料，用擠壓潑灑的方式創作，大膽直接的潑灑顏色，創作主題「滿足」、「心花」、「國王」「好夢」、「淘氣」的「豬事平安年」紅包袋進行義賣。

瑪利亞社會福利基金會指出，這次捐款贈紅包袋活動期間從即日起至108年1月20日止，凡捐款300元即可獲贈紅包袋1組，每組有6個紅包袋。600元獲贈2組，限量5000組贈完為止；捐款全數作為瑪利亞「極重多障擴園建校」經費。

(中時 )