社區好醫院、假日有門診 民眾生病不用等

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民眾以往在假日有就醫需求，常常要跑大醫院，造成大型醫學中心急診壅塞、卻處理很多輕症。健保署為落實分級醫療，鼓勵地區醫院假日開診，同時合理反映假日開診的醫事人員及行政人員加班、出勤成本，因此將提高地區醫院假日門診的診察費。

健保署指出，週六調升100點，週日及國定假日調升150點，並針對門診診療費用額外加成30％，投入額外的支付就是要讓民眾在假日也能得到良好的醫療照顧。

住在南投山區的小花（化名），已連續數日反覆的高燒，因山上交通不便，須等待在外地工作的父親週日休假才可就醫，而週日臨近的小兒科診所卻不開診。小花的媽媽在求診無門下，將小花帶到草屯的醫院，經醫院人員告知週日也有小兒科門診，醫師仔細幫小花檢查並詳盡診治。事後媽媽非常的感謝，在這偏鄉的地區生病就要請假就醫，現有地區醫院假日可方便就醫，不用愁了。

67歲家住太平的彭伯伯有長期抽菸的習慣、經常咳嗽，日前感覺愈來愈不舒服，正煩惱週日無醫院可看診，意外發現附近醫院有開診，趕快去掛號，經醫師詳細詢問病情及X光檢查，診斷為肺炎合併慢性呼吸道阻塞肺病急性惡化，經過治療，病情慢慢改善。

彭伯伯表示，「社區醫院假日有看診真的很方便，讓我可以得到及時治療，不用花大錢跑到大醫院，也不用冒著病情惡化的風險，撐到星期一才能看診，想來就覺得很棒。」彭太太也說：「先生平常不太看病，慶幸社區醫院週日有看診，才能夠在最短的時間內得到最好的治療。

健保署中區業務組表示，為了減少民眾生病需往返奔波至大醫院看診，讓民眾在假日也能夠在地區醫院順利就診，已協調中部地區醫院假日儘量開診，目前週六已有73家地區醫院開診，開診率達88％，週日有47家開診，開診率達56.6％；從各醫療區域來看，週六、週日皆至少有1家醫院開診，開診數最多的前3個科別分別為內科、外科及家醫科，讓民眾就算在假日也可以擁有良好的醫療照顧。

(中時 )

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