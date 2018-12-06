太悶了！台灣2018代表字出爐 「翻」拔頭籌

2018年12月06日 16:13 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣2018代表字出爐囉！由名人專家與達人、素人推薦的53個代表字，歷經24天票選選出第1到10名代表字。其中，「翻」字在53個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。10個代表字中，有9字是負面文字，僅有第3名的「轉」字具正面能量，顯示2018年民眾過得並不開心

。

聯合報報導，總投票數57548票中，「翻」字拿下10929票，領先第二名「醒」字（7742票）3千多票。第1到10名代表字依序為：翻、醒、轉、鬥、變、假、悶、選、憂、淆。

這10個字精準反映台灣這一年受矚目的時事，包括選舉、公投、假新聞、年改、促轉、黨產會、台大校長爭議…，這次九合一選舉也被廣泛討論，成為候選人選戰攻防的焦點。

獲選為第1名的「翻」字，推薦人台中地院法官張升星說，「年改推翻公僕信賴，促轉推翻歷史記憶，黨產推翻法治原則，霸權推翻多邊貿易，強國推翻各表共識，動盪推翻既有確幸。奈何？」

第2名「醒」字是由前行政院長張善政推薦。他在推薦理由上寫道，台灣各界包含環保、農運等團體與對民進黨政府有期待的民眾，看到這兩年觀光低迷、拔管爭議、前瞻浮濫，在2018年都夢醒了。

第3名的「轉」字是十個字中唯一的正面字，獲3個人推薦。花蓮曾記麻糬董事長董椿霳指出，今年是選舉年，期望在年底的選舉後，能為明年會帶來轉變、轉動，讓台灣繼續向前邁進。

「台灣2018代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，台灣年度代表字大選自2008年起開始舉辦，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫」。

(中時電子報)