國策顧問砲轟投票亂象 籲重視小店家和回流台商

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民進黨九合一選舉敗選，蔡英文總統展開檢討之旅，今天邀國策顧問到總統府聽取建言，國策顧問痛批此次投票亂象，並指出，電子商務快速發達，導致傳統中小商家受到衝擊，而有被剝奪感，此外中美貿易大戰，台商正加速回流，呼籲政府應儘速因應，協助解決。

為找出敗選原因，檢討執政方向，蔡英文連日來密集赴各地進行座談會，今日也邀國策顧問赴總統府聽取他們對政府和施政上的建言。

由於這些國策顧問來自各領域，大家就他們不同的專業提出看法，在政治方面，會中有多位國策顧問，不約而同批評此次九合一選舉的投票亂象，提到這次選舉因公投案很多，民眾投票時間拉長，很多人最後索性不出來投，排隊亂象也造成民怨。

其次，與會人士也關切此次選舉過程中，出現很多錯誤訊息，但政府部門並未及時回應或澄清，要求澄清力道應該加強。

在經濟方面，與會者認為國內總體經濟雖有起來，但因為電子商務快速發達，很多傳統中小商家受到影響，要求政府一定要快點提出因應之道，不然內需雖然是多年來難得升溫，但這些人受到影響也會加大。

此外，在中美貿易大戰之後，台商出現加速回流的趨勢，腳步加快也加大，國策顧問建議政府應該要有單一的窗口協助台商，幫他們解決問題，以利於投資快速到位。

對於國策顧問的建言，蔡英文總統全程專注聆聽，並要求相關單位要記下來。她隨後在迴廊發表談話時，也針對此次公投結果表示，我們尊重民意，也接受此次公投結果，後續將按照公投結果來處理。

她說，此次公投過程也有很多技術性問題應加以檢討，例如選舉與公投結合是否影響選舉投票率等。事實上，不只執政團隊對公投結果有所檢討及思考，執政黨的盟友也有，因此後續民進黨會找不同團體或不同意見領袖交換意見。

(工商 )

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