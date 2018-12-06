苗栗推首支「空拍客庄」影片 行銷浪漫台三線6鄉鎮市

2018年12月06日 16:48 中時 陳慶居

苗栗縣發布首支「空拍客庄」影片，行銷浪漫台三線苗栗段的好山好水。（陳慶居翻攝）

首支「空拍客庄」影片紀錄浪漫台三線苗栗段的好山好水，值得細細口味。（陳慶居翻攝）

浪漫台三線北自桃園平鎮南至台中新社全長150多公里，其中穿越苗栗縣6個鄉鎮市就有80多公里，沿線有豐富多元的客家建築、民俗風情和特有產業。苗栗縣政府運用無人機製作首支「浪漫台三．空拍客庄」影片，透過無遠弗屆的網路行銷沿線好山好水和好人情。

縣長徐耀昌6日率同文化觀光局長林彥甫，在大湖巧克力雲莊發布「浪漫台三‧空拍客庄」影片，片長約12分鐘，是結合一般拍攝及空拍手法，紀錄台三線苗栗段景色與產業。公館鄉長曾美露、客家詩人劉正偉等人也與會，讚嘆苗栗之美。

客家金曲歌手曾仲瑋精彩載歌載舞為發表會熱鬧揭開序幕，影片受訪者及東興國小師生受邀列席，屏息觀賞精彩片段，大家意猶未盡，另安排戶外闖關及空拍機拍攝，增添不少歡樂氣氛。

文觀局長林彥甫表示，台三線穿越頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉及卓蘭鎮6鄉鎮市，串聯了沿線湖光山色和特殊景觀，客庄特有的產業、人文和美食，融入訪問和客語配音的「空拍客庄」影片，已上傳You Tube，行銷苗栗台三線的浪漫和客家文化之美。

縣長徐耀昌指出，苗栗縣率先將無人機運用到行政體系，首支空拍客庄影片帶領大家走訪6鄉鎮市的古道、老街、茶園等景點，訪問居民與返鄉青年，用在地人角度，讓大家看見浪漫的台三線，也邀請國內外遊客到苗栗慢食、慢遊、慢活。

徐耀昌說，台三線苗栗段處處都是風景，目前在卓蘭、大湖、公館分別推動詹冰故事文學館、幸福花之島、客家文學花園、中油再造歷史現場等設施，尤其後兩者將成為新地標。

(中時 )