便當會公投修法立院提案 同婚修法政院提案

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行政院長賴清德今天再與民進黨立委舉行便當會，其中針對《公投法》部分，確定將由民進黨團成立「公投法修法小組」，負責提案修法；至於同婚修法則確定由政院提案修專法。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天便當會約有20位立委參與，針對《公投法》修法，與會提出應該修法內容，應包括例如第13條之1，查驗有無死人連署、以及最早可補件時間、查驗過程是否以身分證進行識別、公告期是否延長、公投是否綁大選等等。由於目前立法院已有3個《公投法》修正版本，將由立院黨團組成「公投法修法小組」，負責提出修法版本，

至於同婚部分，Kolas說，與會的共識就是尊重公投結果，訂定專法，政院將一一徵詢立委意見，包括專法名稱、內容，像是涉及繼承、財產、領養相關規定，要再跟所有委員詳細溝通後，並與挺反同陣營不斷溝通，再由行政院提出送立法院。但政院究竟是由政院陳美伶還是法務部長蔡清祥負責與各界溝通，會中並未決定。

Kolas並表示，公投法討論過程中，包括「同志婚姻法」、「同志伴侶法」都有被提及，但未形成共識；值得一提的是，過去主張修民法的立委尤美女，也提及要遵重大法官釋憲原則來制定專法，尤美女沒有再提要修民法的主張。

(中時 )

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