連排水孔都不放過！ 國賓飯店、曼都「龜毛清潔」獲衛生認證

台北市衛生局6日舉辦衛生優良授證典禮，由副市長鄧家基授證表揚412家業者。（李依璇攝）

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國賓飯店採用「5S管理」，餐廳中各廚具都有固定擺放位置。（國賓飯店提供）
國賓飯店總經理李昌霖代表國賓接受表揚。（李依璇）
曼都國際營運督核高燦芳。（李依璇攝）

台北市衛生局6日舉辦衛生優良授證典禮，由副市長鄧家基授證表揚412家業者，資優業者現場也不吝分享管理經驗，供同業參考學習，其中國賓飯店透過「 5S管理」，細微到每一個餐具、容器的位置擺放都有嚴格規範；曼都髮廊天天消毒店內外，甚至有專門用具清潔排水口、冷氣，「超龜毛」要求連衛生局長都表示佩服。

曼都高督核表示，5年前特別成立督核小組，不定期檢查各分店清潔狀況，總公司還會派遊覽車載主管去全台抽查，檢查重點從櫃檯、鏡台、椅子、冷氣甚至排水孔無一不漏，甚至還有特別工具清潔。

「排水口要清到摸起來澀澀的！全台沒有幾家連鎖髮廊做得到」高督核自豪表示，他們的秘訣是使用洗杯子的小刷具來清潔排水口，不只外部看起來光亮如新，水管也完全沒有臭味。此外，冷氣清潔也是重點之一，各分店天天清理濾網，「吹出來的空氣超清新！」

另外，台北指標五星級飯店國賓大飯店近年也成立品保中心，以日式管理風格嚴格要求飯店清潔，不僅每日早晚巡視客房、泳池、餐廳及廚房等，並配合衛生局政策，連餐具容器的擺放位置都有嚴格要求。

國賓飯店品保中心李經理說，飯店中每個叉子、湯匙甚至碗筷，都必須放在固定的地方，若是有晚宴，玻璃杯及餐具更會擦到「發亮」，絕對不會有指紋、污點。

(中時 )

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