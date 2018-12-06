中友百貨「夢幻甜點美食展」12／6登場

2018年12月06日 16:48 工商 曾麗芳

中友百貨「夢幻甜點美食展」12／6起登場。（圖／曾麗芳）

搶攻甜點市場，中友百貨自12/6-12/25舉辦「夢幻甜點美食大展」，網羅61家甜點名店，邀請「AB法國人的甜點店」、「樂芽法式甜點」、「水曜日」、「林檎印」等網路熱門店家到店展售。

另外，在Instagram火紅的「沙皮狗冰慕斯蛋糕」、「KURIMU咕粒姆草莓泡芙」、「酷礦美式霜淇淋等，都可在中友百貨品嚐到。

中友百貨店長許振立表示，近年FB、IG等社群網站興起，加上美食甜點一向是消費者追求的小確幸，中友百貨在去年首度推出「夢幻甜點美食大展」，視覺、味覺兼具的甜點迅速擄獲消費者的心，夢幻甜點美食大展獲得眾多消費者好評；今年更擴大展售面積，邀請61家甜點品牌在B、C棟13F大廳展出，今年加碼推出消費滿500元抽華航台北-維也納機票活動，甜蜜指數百分百！

為了襯托美麗的甜點，此次甜點展開幕特別邀請IG人氣網美小波、林搞搞舉行開箱儀式，藉由二人在網路上的強大吸引力，將中友2018夢幻甜點大展活動訊息強力擴散。

這場「夢幻甜點美食大展」除了品牌陣容強大之外，商品的種類也非常多元，包括目前超人氣的沙皮狗冰慕斯蛋糕、法國主廚親手做的法式甜點、搭上產季的各式草莓甜點、鬆軟綿密的舒芙蕾、口感扎實的磅蛋糕、沁涼可口的冰淇淋等等；今年更增加了港式菠蘿油、楊汁甘露、流心西多士等，囊括中、西、日各國口味，精心嚴選、品項豐富。

還有，限時限量推出「秒殺級-限時快閃」，9家平常想吃吃不到、要搶還要靠運氣的甜點限時開賣！陳允寶泉、義華蛋糕、酒飽甜蛋捲等網路團購名店也一同共襄盛舉，人氣美食一次購足。

活動期間推出歐洲機票甜蜜抽、甜美滿額贈及打卡甜心禮活動，歐洲機票甜蜜抽持中友APP會員行動條碼於夢幻甜點美食大展當日累積消費滿500元即可獲得1組幸運號碼，有機會獲得價值3萬元的華航「台北-維也納來回機票」(1名)。

甜美滿額贈活動期間持中友APP會員行動條碼於夢幻甜點美食大展，當日消費達指定門檻即可兌換好禮；打卡甜心禮活動期間持中友APP會員行動條碼+展區不限金額發票，並於展區拍照上傳Instagram打卡標記#2018夢幻甜點美食大展在中友，即可兌換本味誠現甜蜜餅乾盒1盒(市價50元/盒，限量5000盒、每ID限兌1次)。

此外，中友百貨12/6-12/19推出聖誕節檔期，推出全館點數3倍送活動，活動期間持中友APP會員行動條碼於全館當日單筆消費滿2000元，即享家族點數3倍送。

為慶祝中友百貨再度蟬聯「2018年遠見雜誌五星服務獎」，特別推出「感謝有你同歡抽」活動，12/6-12/19持中友APP會員行動條碼於全館當日單筆消費滿1000元，即可獲得1組幸運號碼，有機會抽中OPPO R9智慧型手機(1名)。

(工商 )