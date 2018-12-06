假日生病不再只能掛急診 中彰投地區醫院開診率達56％

2018年12月06日 16:49 中時 馮惠宜

健保署中區業務組召集轄內地區醫院舉辦「社區好醫院，假日守護您」誓師大會，鼓勵地區醫院假日開診。（馮惠宜攝）

為讓民眾在假日也能夠在地區醫院順利就診，健保署11月起透過調升點值、給付加成，促使地區醫院在假日開診，健保署中區業務組召集轄內地區醫院共同誓師，也公開成果，目前周六已有73家地區醫院開診，開診率達88％，周日有47家開診，開診率達56.6％。

健保署中區業務組6日召集轄內地區醫院共同誓師，台灣社區醫院協會理事長謝文輝盛讚，這項政策是健保、醫院以及民眾三贏政策，他坦言一例一休後，無論診所或醫院在周六日開診成本增加，使得民眾會湧入醫學中心急診，而健保署推動分級醫療又希望醫學中心門診量每年減少2％，5年減少10％，也降低醫學中心假日開診意願，但地區醫院因為有收住院，本來周六日就有醫護人員輪班，健保署透過增加點值鼓勵社區醫院假日開診最適宜，也方便民眾就醫。

健保署指出，為鼓勵地區醫院周六日開診，同時合理反映假日開診的醫事人員及行政人員加班、出勤成本，11月起提高地區醫院假日門診診察費，周六調升100點，周日及國定假日調升150點，並針對門診診療費用額外加成30％，希望透過實質獎勵讓民眾在假日也能得到良好的醫療照顧。

在健保署中區業務組協調下目前中彰投地區周六已有73家地區醫院開診，開診率達88％，周日有47家開診，開診率達56.6％。再從各醫療區域來看，周六、周日皆至少有1家醫院開診，開診數最多的前3個科別分別為內科、外科及家醫科。相關資訊民眾可於該署全球資訊網及健保快易通APP查詢，以快速便利就醫。

(中時 )