小英站上第一線 府：讓國民可掌握國家重要訊息

2018年12月06日 16:42 工商 崔慈悌

蔡英文總統選後決定站上第一線進行領導，今天訪白宮作法首度發表「迴廊談話」，說明政策方向。總統府發言人黃重諺表示，因應網路時代，總統將善用這些多元的訊息露出管道，讓國民隨時可以掌握她的想法，還有國家重要的訊息。

蔡英文日前檢討九合一選舉敗選失利原因，並發表給民進黨員的公開信指出，自己「雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂」，她認為，網路時代的政治已經跟2016年她當選總統時有很大的不同，民進黨察覺到社會劇烈的變化，但是跟社會溝通的方式顯然跟不上變化的速度。要求整個執政團隊都要展開檢討，政治要明快，要有節奏感，要讓人民有感。

因此，蔡英文今天首度進行迴廊談話，一開始就表明，將就大家關心的政策和社會在討論的一些問題做說明。

對此，黃重諺表示，現在蔡總統的新聞訊息，除了一般行程，就是總統府內接見，總統很大部份的時間是在府內辦公，大家看不到她，很多重要訊息也不容易出來。

他說，幕僚參考其他國家經驗，除了正式記者會，還有行程上的隨機堵訪，總統也可以利用辦公時間中的空檔，透過媒體讓國民知道現在總統在做什麼或者回應現在國民或新聞界關心的政治議題。

黃重諺指出，現在總統訊息露出的型態，除了正式記者會、行程上的隨機堵訪，還有現在的迴廊談話，再加上發言人的新聞簡報，然後同時採取網路直播，讓大家可以即時或者在網路上看到。

黃重諺強調，網路時代，總統要善用這些多元的訊息露出管道，讓國民隨時可以掌握她的想法，還有國家重要的訊息。

(工商 )