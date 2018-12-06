花蓮農特產品將進軍日本沖繩縣 前市長魏木村成功引線

2018年12月06日 16:48 中時 范振和

花蓮市和與那國町結姊妹市30周年慶時，市公所致贈魏木村的賀匾高掛魏家牆上。（范振和攝）

花蓮市前市長魏木村自稱「木村倒頭栽」，深受學生歡迎，並致贈感恩畫給他。（范振和攝）

琉球台灣商工協會12月14日至16日，將在日本沖繩縣那霸市辦理「花蓮文化、特產大趕集」，包括農特產品、原住民歌舞文化、台灣特色小吃等，豐富多元，花蓮市前市長魏木村強調，此舉對促進兩地觀光事業大有助益。

目前是琉球台灣商工協會花蓮文經交流特別顧問的魏木村，也是花蓮縣政府縣政顧問，去年該協會成立時，經他促成第一個以宜蘭縣為主，推展宜蘭特產，今年以花蓮為主，以後每年都會以縣市為單位，推展台灣的風土民情與特產。

魏木村說，該商工協會成員都是華僑，一向對台灣友好，他只是想把人生剩餘價值奉獻給故鄉花蓮，日本沖繩縣包括沖繩本島、宮古島、石垣島、與那國島、竹富島、小濱島、西表島等，都離台灣很近，最近的路徑是與花蓮市結姊妹36年的與那國島，距離才111公里，應該把握這條拚經濟的捷徑。

魏木村表示，與那國島是日本沖繩線最南端的島，如與花蓮直航，只需25分鐘，快輪也只需3小時。每年光是沖繩縣就有近1千萬觀光人口，其中有100萬人次南下石垣島，再往下到與那國島者只有5萬人左右，如果拉出一條觀光線，日本觀光客從石垣直接與那國島再到花蓮，除了與那國島受惠，一定可拉動花蓮觀光產業。

魏木村強調，韓流發揮，高雄獲利，以同樣的理念，貨出去、人進來、花蓮一定可發大財，以芒果而言，沖繩縣一個300元，花蓮才賣50元，如果「花蓮文化、特產大趕集」受到日本青睞，進而引進更多觀光客，花蓮成為「東力明珠」指日可待。

日本知名藝人木村拓栽，名聞遠近，幽默的魏木村自稱是「木村倒頭栽」，他曾在上騰中學教書 ，深受學生愛戴，也是福建平潭兩岸旅遊經濟發展協會榮譽會長，現階段一直關心兩岸、兩地經濟交流事宜，他期盼多點經濟、少點政治，才是民眾之福。

(中時 )