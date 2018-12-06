興中國中校舍爭議 監委糾正宜蘭縣政府

2018年12月06日 16:37 中時 鄭舲

宜蘭縣代理縣長陳金德為解決公辦民營的「宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校」校地不足問題，今年5月宣布將停辦興中國中。因各界質疑，縣府改稱尚在內部評估中，未「強行停辦」興中國中，但強制接管興中國中部分校舍，並以校長不配合辦理校舍餘裕空間活化，移送議處，引發學生家長及教育團體強烈抗議。監察院調查後，認為宜蘭縣政府不僅罔顧學生受教權，也未尊重校長權責，有濫用監督權之虞，今通過監察委員王美玉、仉桂美提案，糾正宜蘭縣政府。

王美玉、仉桂美指出，宜蘭縣政府在辦理本案時，有下列重大違失：

一、 宜蘭縣政府為貫澈代理縣長的意志，停辦興中國中不成，政策數變，今年7月以活化閒置校舍為由，單獨針對興中國中，強令該校交出行政大樓及專科教室供華德福高中進駐；代理縣長陳金德無視開學在即，未優先考量學生受教權益，且華德福高中無意進駐，仍堅持興中國中必須騰空部分校舍，衍生無謂爭執及諸多疑義，造成縣府、興中國中、華德福高中三者皆輸的局面，辦理過程有重大違失。

二、 國民中小學使用中的校地及校舍，屬公法上「營造物用物」，非單純的行政財產。若有活化及供公益使用必要，應依教育部訂頒「公立國民中學及國民小學校園（舍）空間多元活化注意事項」及宜蘭縣訂定的「縣立國民中小學校園餘裕空間活化實施要點」辦理。宜蘭縣政府卻逕自援引公有財產管理自治條例，開學在即之際要求興中國中點交圖書館及教師使用中的辦公廳舍，並變更管理機關，漠視教育部指示及縣議會決議，置學生受教權益於不顧。

三、 國民中學校長是經由儲訓及多元民主之遴聘機制所產生，負有綜理全校行政業務責任，對校務推展極為重要。且學校如何評估餘裕空間供公益使用，需尊重教學需求及社區發展，經由多元參與程序決定。但宜蘭縣政府依代理縣長指示，要求前任校長楊乃光在今年8月1日就職蘇澳國中校長後，仍須續留興中國中執行搬遷作業，導致興中國中行政運作紊亂；又以興中國中新任校長李俊緯不配合提出搬遷計畫為由，移送校長成績考核委員會調查懲處，未尊重校長權責，有濫用監督權之虞。

針對宜蘭縣政府長期漠視實驗學校校舍不足的問題，監委指出，地方政府為鼓勵實驗教育發展，應提供實驗學校足供教學及行政需求的校地、校舍及教學設備。宜蘭縣政府允許華德福高中年年增班及改制，卻長期漠視其校舍及校地不足問題；縣府原規劃使用興中國中校園餘裕空間供華德福高中第二校區使用，也明顯不符需求，衍生地方抗爭及教學干擾疑慮，有欠妥適，應儘速檢討改進。

(中時 )