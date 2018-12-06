影》20年老車剛入手 一上路就燒光光

警方發現1輛自小客車突然起火燃燒，立即通報警消前來滅火，。（許家寧翻攝）

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開沒幾天就火燒車
姜姓駕駛指出。該車為近20年的老車，才剛購買做為代步使用，沒想到剛上路就發生火燒車。（許家寧翻攝）
警方指出，火燒車事件多為車輛缺乏保養故障所致。（許家寧翻攝）

開沒幾天就火燒車！花蓮瑞穗鄉1名姜姓鄉民近日購買一輛20年中古車代步，昨日凌晨載著行動不便的叔叔至玉里就醫，返程途中引擎突然竄出火舌，火勢瞬間將車輛吞噬，姜男拖著年邁叔倉皇逃生，獲救後驚呼車子才買幾天，沒想到一上路就燒光光。

玉里警分局中平派出所長王擎原、大禹派出所副所長呂富進5日凌晨0時20分巡邏行經台九線287.9公里處時，發現前方1輛汽車正在猛烈燃燒，引擎蓋冒著陣陣濃煙，39歲的姜姓駕駛連忙奔至後座行動不便的58歲叔叔先扶下車，逃至安全位置。

王擎原表示，深怕汽車油箱燃燒發生爆炸造成更大傷害，先立即實施交通管制並通報三民消防分隊趕到現場將火勢撲滅，據姜姓駕駛指出，該車為近20年的老車，近日才剛購買做為代步使用，沒想到剛上路就發生火燒車事件，幸好遇到警消即時協助。

玉里警分局長潘仕能表示，火燒車事故多為車輛故障所致，呼籲用路人平時注意車輛保養，尤其是車齡較高的老車，要特別加強保養及定期檢驗，上路前應牢記543，再次檢查行車安全至關重要的「五油、三水加四燈」，以降低車輛故障機率。

(中時 )

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